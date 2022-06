Starke Kurs- und Stimmungsschwankungen an den Aktienmärkten schon im Vorfeld des grossen Derivatverfalls vom Freitag. Schon im Vorfeld von verfallsbedingten Titelverkäufen zu hören. Ist der Mist bis Freitag geführt?

SMI startet vorbörslich einen Erholungsversuch. Sämtliche 20 Indexkomponenten im Plus, angeführt von ABB, UBS und Credit Suisse. Bei den Nebenwerten stehen freundliche Clariant schwachen Autoneum gegenüber. Ansonsten kaum Bewegung. Warten auf den Fed-Entscheid vom Abend.

New Yorker Börse nach einer Achterbahnfahrt uneinheitlich. Erholungsversuch bei den Tech-Giganten nur bedingt von Erfolg geprägt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.6pc höher. Dortige Börsen mit Ausnahme eines starken Chinas und Hongkongs uneinheitlich. Europa und die Schweiz dürften vor dem Zinsentscheid vom Abend wohl keine grossen Stricke zerreissen.

Clariant: Quartalsumsatz 1.26 Mrd Fr. (er. 1.22 Mrd Fr.). Op. Gewinn 238 Mio Fr. (erw. 218 Mio Fr.). Vorgaben fürs Gesamtjahr bleiben dieselben. Vontobel bleibt für HOLD bis 20 Fr.

Straumann: Stifel kürzt auf 116 (182) Fr. mit HOLD. Begründet diesen Schritt mit einem Analystenwechsel.

Flughafen Zürich: IT-Panne bei Skyguide. Keine Starts und Landungen möglich.

Autoneum: Buchstabiert bei den diesjährigen Margenerwartungen deutlich zurück. Op. Marge neuerdings bei 2 bis 3pc (zuvor 4 bis 5pc) gesehen. Analysten müssen den dicken Rotstift zücken. Vontobel bleibt für HOLD bis 130 Fr.

Feintool: ZKB startet wieder mit ÜBERGEWICHTEN; starke Marktstellung bei Hybrid-Antrieben und übertriebene Befürchtungen in Bezug auf die künftige Margenentwicklung.

Kühne+Nagel: UBS senkt auf 292 (309) Fr. mit BUY. Macht technische Anpassungen im Bewertungsmodell für die Reduktion verantwortlich.

Roche: Mirabaud Securities startet wieder mit BUY bis 378.30 (419) Fr.

Schweiter Technologies: UBS warnt nach Abklärungen in den Absatzkanälen des Unternehmens vor zu hohen Gewinnerwartungen. Bleibt für SELL bis 860 Fr.

Sika: Ermutigende Rückmeldungen von einer Road-Show mit Firmenvertretern. Titelverkauf aus dem Verwaltungsrat in Höhe von fast 6 Mio Fr. will da nicht so richtig reinpassen. Der Transaktion liegt allerdings ein vordefiniertes Verkaufsprogramm zugrunde.

Derivate: Umsätze beschränken sich auf den Knock-out-Call ODACNV auf den DAX.