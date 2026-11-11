Das ist an den Märkten passiert
...38 Aktien von "A" wie Aegon bis "U" wie Universal Music sind mit Richemont und UBS allerdings nur deren zwei aus der Schweiz zu finden. Unternehmen aus Deutschland, Grossbritannien und Frankreich hingegen übervertreten. Aus Schweizer Sicht mal wieder eine ganz schön magere "Ausbeute"...
Katerstimmung an der New Yorker Börse nach dem Kursfeuerwerk von Montagnacht. Schwergewicht Nvidia erneut unter Druck. Rendite 10-jähriger Treasuries zieht nach den gestrigen Teuerungszahlen kräftig an. Safe-Haven-Käufe brechen regelrecht weg. US-Aktienfutures heute früh allerdings erholt. Gewinnen bis zu 1.4pc. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen abermals tiefer. Stimmung im Keller. Gold und Silber erholt.
SMI schrammt vorbörslich knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Alcon und Swiss Life einzige Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Ypsomed, AMS Osram, Clariant sowie SoftwareOne die Muskeln spielen. Risikobereitschaft meldet sich zurück.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.3% (US-Vorgaben)
Ypsomed +2.6% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Alcon -3.9% (Zahlen, Ausblick)
Swiss Life -0.9% (Zwischenbericht)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Life: Prämieneinnahmen nach neun Monaten 17.44 Mrd Fr. (erw. 16.61 Mrd Fr.). Fee-Erträge 2.04 Mrd Fr. (erw. 2.03 Mrd Fr.). Nettoneugeld 8.47 Mrd Fr. (erw. 9.53 Mrd Fr.). Dividendenrelevante SST-Quote mit 205pc (erw. 214pc) eher enttäuschend. Vontobel bleibt für HOLD bis 875 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Logitech: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 100 Fr. Broker geht davon aus, dass die Lausanner die Erwartungen auch im Weihnachtsquartal wieder übertreffen werden. Kurse vorbörslich knapp 1pc höher gestellt.
Alcon: Quartalsumsatz 2.72 Mrd $ (erw. 2.73 Mrd $). Op. Kerngewinn 592.3 Mio $ (erw. 578.3 Mio $). Diesjährige Finanzziele werden eingegrenzt. UBS bleibt für BUY bis 83 Fr., ebenso wie Octavian. Broker will zumindest aber das Kursziel von 82 Fr. überdenken. Basler KB trimmt auf 68 (70) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN.
Aryzta: Alejandro Legarda tritt aus persönlichen Gründen per sofort zurück. Dass der Backwarenhersteller noch keinen Nachfolger präsentieren kann, zeigt, dass der Entscheid überraschend kommt.
Clariant: Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 13.70 (10.20) Fr. Geht von grösseren Nachbestellungen im Geschäftsbereich Catalysts aus.
DSM-Firmenich: Jefferies geht auf HOLD (Buy) bis 110 (117) €. Aktie nach dem guten Lauf der letzten Wochen kaum noch mit Luft nach oben.
Givaudan: Jefferies erhöht auf 4000 (3030) Fr. mit HOLD. Reagiert mit Verspätung auf die anhaltend starke Entwicklung im margenstarken Geschäft mit Feinduftstoffen.
Julius Bär: Vontobel ist für HOLD bis 76 (72) Fr. Kontinuierliche Verbesserungen des operativen Geschäfts erwartet.
Novartis: Legt erfreuliche Studienergebnisse zum Wirkstoff Ianalumab (Sjögren-Syndrom) vor. Vontobel bleibt für HOLD bis 125 Fr.
R&S Group: Moneta Asset Management lacht sich weitere Aktien an. Hält mit 5.7pc so viel wie noch nie am Trafohersteller. ZKB verleiht ihrer Kaufempfehlung nochmals Nachdruck mit ÜBERGEWICHTEN.
SGS: Bank of America erhöht auf 87 (84) Fr. mit UNDERPERFORM. Nimmt auf den Investorentag hin kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor.
SoftwareOne: Quartalsumsatz 377.3 Mio Fr. (erw. 370.1 Mio Fr.). Org. Wachstum +7.4pc (erw. +6.9pc). Op. Gewinn 79.5 Mio Fr. (erw. 77 Mio Fr.). Diesjährige Margenvorgaben werden angehoben. Aktie in die Zahlen hinein stark. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Sulzer: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 220 (190) Fr. Belebung der Auftragslage dürfte sich ins kommende Jahr hineinziehen.
Ypsomed: Halbjahresumsatz Kerngeschäft 286.6 Mio Fr. (erw. 281.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 102.3 Mio Fr. (erw. 95.7 Mio Fr.). Ausblick leicht höher als bisher. UBS ist für NEUTRAL bis 392 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 425 Fr.
VZ Holding: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 206 (180) Fr. Lobt die guten Aussichten im Geschäft mit Neukunden.
Zehnder: Zieht die Produktion von Wärmetauschern in Europa in Reinsdorf zusammen. Es werden jährliche Einsparungen von um die 2.5 Mio € angestrebt. UBS bleibt für BUY bis 97 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.