...Risiko-Paritäts-Fonds oder aber an erzwungene Verkäufe von belehnten Aktienpositionen. Die Börsenspirale dreht sich bekanntlich nicht nur nach oben. Vielmehr kann sie jederzeit auch nach unten verstärkend wirken. Goldman Sachs spricht von einem Volumen von bis zu 80 Mrd $, welches kurzfristig zum Verkauf kommen könnte. Taiwan verhängt vorderhand ein Leerverkaufs-Verbot. Ist der heutigen Gegenbewegung tatsächlich zu trauen oder erweist sie sich als ein blosses Strohfeuer? Kommende Tage nach dem letzten grossen Derivatverfall des Börsenjahres 2026 vom Freitag womöglich wegweisend...