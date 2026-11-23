Das ist an den Märkten passiert
...Risiko-Paritäts-Fonds oder aber an erzwungene Verkäufe von belehnten Aktienpositionen. Die Börsenspirale dreht sich bekanntlich nicht nur nach oben. Vielmehr kann sie jederzeit auch nach unten verstärkend wirken. Goldman Sachs spricht von einem Volumen von bis zu 80 Mrd $, welches kurzfristig zum Verkauf kommen könnte. Taiwan verhängt vorderhand ein Leerverkaufs-Verbot. Ist der heutigen Gegenbewegung tatsächlich zu trauen oder erweist sie sich als ein blosses Strohfeuer? Kommende Tage nach dem letzten grossen Derivatverfall des Börsenjahres 2026 vom Freitag womöglich wegweisend...
New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende mit einem Taucher. Dortige Beobachter sprechen von einer "Kapitulation der Anleger". US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel mit einer kräftigen Gegenbewegung. Notieren um bis zu 3.1pc höher. Asiatische Börsen mehrheitlich freundlich. Stimmung bleibt jedoch eher zurückhaltend. Auch Europa und die Schweiz vorsichtig höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt und weit über den Tiefstständen vom Freitag. Gold und Silber ebenfalls mit deutlichen Aufschlägen.
SMI vorbörslich nur leicht im Plus. Roche, UBS und Nestlé im Angebot, Amrize schwach. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram, VAT Group, Inficon, Huber+Suhner sowie Comet schwächeren DocMorris, Clariant und DKSH gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.4% (Gegenbewegung)
VAT Group +2.3% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Amrize -1.9% (US-Vorgaben)
DKSH -0.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Julius Bär: Zwischenbericht nach zehn Monaten eher etwas enttäuschend. Bruttomarge 82 Bps (erw. 84 Bps). Nettoneugeld 8.5 Mrd Fr. (erw. 10.1 Mrd Fr.). Verwaltete Kundenvermögen 553 Mrd Fr. (erw. 556 Mrd Fr.). Ausblick überraschend vorsichtig. Vontobel bleibt für HOLD bis 76 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Straumann: Firmengründer Thomas Straumann reduziert sein Aktienpaket auf knapp unter 15pc. Bei der letzten Offenlegungsmeldung von Ende 2025 hielt der Ankeraktionär noch 15.5pc.
Clariant: Baselbieter sollen gemeinsam mit dem Finanzinvestor CD&R an einer 3.3 Mrd $ schweren Barofferte für den US-Rivalen Ashland basteln, wie Bloomberg in Erfahrung gebracht haben will. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
DKSH: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 88 (77) Fr. Gute Wachstumsaussichten erscheinen nach der jüngsten Kursstärke eingepreist.
Givaudan: Bernstein Société Générale erhöht zähneknirschend auf 3316 (3004) Fr. mit UNDERPERFORM. Geht mit Blick aufs kommende Jahr von deutlich steigenden Rohstoffkosten aus.
Newron: Neuanmeldung von Patenten für Evenamide in Europa übersteht Frist ohne Anfechtung. Verlängerung des Patentschutzes bis ins Jahr 2046 erscheint greifbar.
Novartis: Feiert Studienerfolg mit dem Cholesterinsenker Leqvio. Dieser senkt sowohl das Risiko eines Herzinfarktes als auch eines Schlaganfalls. Vontobel bleibt für HOLD bis 125 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Sandoz: Deutsche Bank geht auf BUY (Hold) bis 95 (65) Fr. UBS erhöht hingegen auf 86 (70) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst bleibt mit seinen längerfristigen Schätzungen für das kommerzielle Potenzial von Biosimilars hinter den firmeneigenen Prognosen zurück. Warnt gleichzeitig vor einem hohen Investitionsbedarf.
Sulzer: Oddo will es wissen mit OUTPERFORM bis 235 (225) Fr. Franzosen auch weiterhin mit dem höchsten mir bekannten Kursziel für die Aktie des Pumpenherstellers aus Winterthur.
UBS: Vorlage für die Verschärfung der Eigenmittelvorschriften kommt heute und morgen bei der Wirtschaftskommission des Nationalrates auf den Tisch. Grosse Kammer soll Mitte Dezember darüber entscheiden. Könnte der UBS-Aktie zumindest kurzfristig die Richtung vorgeben.
Zurich Insurance: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 3.7 Mio Fr. Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 615 (609) Fr.