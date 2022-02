Börse in New York über weite Strecken unter Verkaufsdruck. Kurz vor Sitzungsende auf Tagestiefs. Ausverkauf bei den Tech-Giganten. Vorzeichen stehen bei den US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch auf Erholung. Entspannung im Ukraine-Konflikt hilft. Futures gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz vor dem Wochenende noch so reissen.