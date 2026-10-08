Das ist an den Märkten passiert
...nicht länger ein Kauf. Sieber erhöht zwar sein Kursziel auf 240 (zuvor 220) Franken, geht gleichzeitig jedoch auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten). Lag mit seiner Kaufempfehlung rückblickend goldrichtig. Aktie gestern im Nachmittagshandel zeitweise 4pc tiefer. Andere Berufskollegen wie jene der Berenberg Bank oder der UBS bleiben zuversichtlich.
New Yorker Börse nach den Rekorden der vorangegangenen Tage im Angebot. Gewinnmitnahmen werden soweit allerdings gut absorbiert. Langfristzinsen steigen weiter. Besorgniserregend. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch tiefer gestellt. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin unter Druck. Gold und Silber hingegen erholt.
SMI vorbörslich leicht im Minus. Sika, Alcon, Amrize, Sandoz sowie Schwergewicht Novartis die Verlierer. Bei den Nebenwerten sind Sonova und Emmi gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sonova +2.1% (Heraufstufung)
Emmi +1.9% (Heraufstufung)
Verlierer:
AMS Osram -1.8% (Gewinnmitnahmen)
Sandoz -0.6% (trotz Kurszielerhöhung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sonova: Goldman Sachs geht überraschend auf BUY (Neutral) bis 215 (230) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Hörgeräteherstellers aus Stäfa.
Alcon: Barclays startet mit EQUAL WEIGHT bis 70 $. Gibt anderen Medizinaltechnikaktien klar den Vorzug, ohne dabei Namen zu nennen.
Aryzta: Vontobel setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 65 Fr. Hält die Probleme in Deutschland mittlerweile für eingepreist.
DSM-Firmenich: Vontobel geht auf HOLD (Buy) bis 102 Fr. Aktie erscheint nach dem starken Lauf der letzten Wochen fair bewertet. Morgan Stanley sogar noch zurückhaltender mit EQUAL-WEIGHT bis 93 (90) €.
Emmi: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 1100 (900) Fr. Sieht bei den firmeneigenen Mittelfristzielen noch Luft nach oben.
Lindt&Sprüngli: Zwei Kauftransaktionen über insgesamt 4 Inhaberaktien aus der Teppich-Etage im Gegenwert von gut 310'000 Fr. Ein eher seltener Vorgang...
Newron: Seitens der US-Arzneimittelbehörde FDA geht ein Schreiben zum Studienstopp für Evenamide (Schizophrenie) ein. Das Pharmaunternehmen will dieses nun prüfen und darauf antworten.
Novartis: US-Arzneimittelbehörde erteilt Rhapsido die Marktzulassung. Vontobel bleibt für HOLD bis 125 Fr.
Richemont: Jefferies etwas zurückhaltender als bisher mit BUY bis 200 (220) Fr. Starkes Wachstum der letzten Quartale dürfte sich verlangsamen.
Roche: Dänischer Partner Zealand Pharma mit ermutigenden Studienergebnissen zum Schlankmacher Petrelintide.
Sandoz: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 85 (80) Fr. Margenstarkes Geschäft mit Biosimilars dürfte im dritten Quartal mit 20.6pc gewachsen sein.
Sika: AlphaValue ist für ADD bis 203 (200) Fr. Mittelfristige Wachstumsaussichten hellen sich zusehends auf.
Swiss Re: Goldman Sachs erhöht eher widerwillig auf 121 (118) Fr. mit SELL. Zuständiger Analyst trimmt seine Gewinnschätzungen für die kommenden drei Jahre leicht.