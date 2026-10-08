New Yorker Börse nach den Rekorden der vorangegangenen Tage im Angebot. Gewinnmitnahmen werden soweit allerdings gut absorbiert. Langfristzinsen steigen weiter. Besorgniserregend. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch tiefer gestellt. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin unter Druck. Gold und Silber hingegen erholt.