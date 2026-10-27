Das ist an den Märkten passiert
...der Ausgabe einer 200 Millionen Franken schweren Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren. Emissionsvolumen gemäss Zürcher Kantonalbank alleine in der vergangenen Woche bei 16.2 Milliarden Franken. Volumen seit Jahresbeginn damit bei 87 Milliarden Franken. Lange Rede, kurzer Sinn: In hiesigen Firmenkreisen stellt man sich vermutlich auf steigende Franken-Zinsen ein.
New Yorker Börse höher, wenn auch unter den Tageshöchstständen. KI-Koloss Anthropic legt den IPO-Prospekt vor. Börsenpläne schieben andere Tech-Aktien an. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Rendite 10-jähriger Treasuries unter 5pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin klar unter 80'000 $. Ethereum und andere Kryptowährungen allenfalls uneinheitlich. Gold und Silber im Angebot.
Schwergewicht Novartis vorbörslich einzige SMI-Aktie im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Basilea, SIG Group und Infico schwachen Ems-Chemie und Bucher gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Basilea +6.7% (Ausblick)
Inficon +4.3% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Ems-Chemie -2.7% (Herunterstufung)
Bucher -2.2% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Grösserer Titelverkauf aus dem Verwaltungsratsgremium in Höhe von 5.9 Mio Fr. Kommt nach dem guten Lauf des Partizipationsscheins der letzten Wochen nicht eben überraschend... Bernstein Société Générale erhöht auf 447.98 (434.50) Fr. mit OUTPERFORM. Auf den Rappen genau...
Novartis: Quartalsumsatz 14.52 Mrd $ (erw. 14.44 Mrd $). Op. Kerngewinn 6.04 Mrd $ (erw. 5.61 Mrd $). Diesjährige Finanzziele werden nicht ganz unerwartet nach oben angepasst. Basler kündigen allerdings grösseren Abschreiber auf der milliardenschweren Avidity-Übernahme an. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 135 Fr. und die Deutsche Bank für HOLD bis 120 Fr.
ABB: Spannt mit der SDEA auf dem Gebiet der Effizienz von Datencentren zusammen. Julius Bär senkt dennoch auf 75 (82) Fr. mit HOLD. Hohe Erwartungen sind zusehends schwierig zu übertreffen.
Basilea: Stellt für 2026 neuerdings einen op. Jahresgewinn von rund 115 Mio Fr. bei einem Umsatz von rund 310 Mio Fr. in Aussicht.
Belimo: Berenberg Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 1100 Fr. Zuständiger Analyst sieht bei den Markterwartungen nochmals Raum nach oben.
Bucher: Neunmonatsumsatz 2.1 Mrd Fr. (erw. 2.11 Mrd Fr.). Auftragseingang 2.03 Mrd Fr. (erw. 2 Mrd Fr.). Auftragslage bei der Landmaschinentochter Kuhn hellt sich auf. Ausblick bestätigt. Octavian bleibt für HOLD bis 363 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 329 Fr.
Centiel: Aktie für die UBS ein Kauf bis 8.50 (7.93) Fr. Projektpipeline im Bereich der Rechencenter üppiger als gedacht.
Ems-Chemie: Oddo geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 690 Fr. Julius Bär ist für HOLD bis 900 (830) Fr.
Idorsia: Reicht in den USA einen Antrag für eine Zulassungserweiterung für das Schlafmittel Quviviq bei Tagesfunktion ein.
Inficon: Quartalsumsatz 233.3 Mio $ (erw. 202.2 Mio $). Op. Gewinn 59.5 Mio $ (erw. 42 Mio $). Ausblick wird erneut angehoben. Berenberg Bank bleibt vorerst für BUY bis 210 Fr., Kepler Cheuvreux für BUY bis 195 Fr. und die UBS für BUY bis 215 Fr. ZKB etwas zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Kühne+Nagel: Barclays erhöht händeringend auf 210 (200) Fr. mit UNDERWEIGHT. Lobt die jüngsten Fortschritte auf der Kostenseite. Kepler Cheuvreux deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 270 (250) Fr.
Landis+Gyr: Aus den USA geht ein Grossauftrag über mehr als 3 Mio Stromzähler ein. Auftraggeber ist ein nicht namentlich genannter Energieversorger.
Nestlé. Aktie für Julius Bär ein Kauf bis 95 (94) Fr. Die deutliche Beschleunigung beim Mengenwachstum kommt beim Chefanalysten der Zürcher Bank gut an.
SGS: Julius Bär erhöht auf 105 (98) Fr. mit HOLD. Sieht nach dem guten Lauf der letzten Wochen nur noch wenig Luft nach oben.
SIG Group: Quartalsumsatz 843 Mio € (erw. 804.6 Mio €). Org. Wachstum +6.5pc (erw. +3.1pc). Op. Gewinn 146.9 Mio € (erw. 128.6 Mio €). Stark. Verpackungsmaschinenhersteller lädt heute zum Investorentag. Wird mit Spannung erwartet. Vorabinformationen umfassen ambitioniertere neue Margenziele. Stellt für 2027 zudem eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung in Aussicht. Für die Leerverkäufer könnte es nun eng werden... UBS bleibt für BUY bis 16 Fr.
Sulzer: Geht eine langjährige Zusammenarbeit mit PDVSA für Öl- und Gasanwendungen in Venezuela ein. Kepler Cheuvreux bestätigt BUY bis 196 Fr.
Temenos: Gewinnt die kanadische Vancity als Neukunden. Genfer Bankensoftware-Schmiede heute Abend nach Börsenschluss mit den Zahlen.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant WLAANT auf Landis+Gyr sowie im Knock-out-Put ODAB0V auf den DAX.