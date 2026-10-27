New Yorker Börse höher, wenn auch unter den Tageshöchstständen. KI-Koloss Anthropic legt den IPO-Prospekt vor. Börsenpläne schieben andere Tech-Aktien an. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Rendite 10-jähriger Treasuries unter 5pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin klar unter 80'000 $. Ethereum und andere Kryptowährungen allenfalls uneinheitlich. Gold und Silber im Angebot.