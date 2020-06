Streit zwischen den USA und China eskaliert!

Notenbankchef "Jay" Powell malt nicht mehr ganz so rabenschwarz für die US-Wirtschaft. Verbale "Beruhigungspille" verfehlt ihre Wirkung nicht. Gefragte Industriewerte und Banken in New York. Aktie des Flugzeugbauers Boeing gar mit zweistelligen Kursgewinnen. Halbleitersektor im Zuge starker Micron-Zahlen ebenfalls im Hoch.