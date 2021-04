New Yorker Börse mit viertem Plus-Tag in Folge. Stimmung ausgelassen. Fed-Chef "Jay" Powell sagt, was die Märkte hören wollen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.1 Prozent höher. Dortige Börsen jedoch uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz dennoch vor versöhnlicher letzter Sitzung für diese Woche.