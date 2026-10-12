Das ist an den Märkten passiert
...ihrer zuversichtlichen Haltung für die Gold-Unze und sehen diese Ende Dezember bei 4600 $ stehen. Bis in 12 Monaten seien dann sogar Preise von bis zu 5400 $ möglich, heisst es weiter. Das wiederum läge weit über den zuletzt bezahlten 4200 $.
New Yorker Börse schrammt vor dem Wochenende nur knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Angespannte Situation bei den Langfristzinsen vorerst kein "Spielverderber". Gewinngetriebene, keine liquiditätsgetriebene Hausse. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel gefragt. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silber knapp behauptet.
SMI vorbörslich dank Schwergewicht Roche im Plus. Auch Sandoz und ABB gefragt. Logitech, Amrize und Novartis hingegen mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Bachem, VAT Group, Idorsia sowie AMS Osram die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Idorsia +3.5% (Produktnews)
AMS Osram +1.4%
Verlierer:
Swissquote -0.6%
Logitech -0.5% (Analystenkommentar)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Centiel: Hiobsbotschaft für die Aktionäre. Börsendebütant rudert überraschend bei den diesjährigen Zielen zurück. Geht neuerdings von einer op. Gewinnmarge im hohen 10er-Bereich (zuvor mehr als 20pc) bei einem Umsatz von 55 Mio Fr. (zuvor 65 Mio Fr.) aus. Aktie heute wohl deutlich tiefer erwartet. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Octavian für BUY, wenn auch nur noch bis 8.50 (9.40) Fr.
Roche: Augenmittel Vamikibart mit vielversprechenden Studienergebnissen. FDA-Zulassungsantrag bereits eingereicht. Jefferies beisst sich dennoch fest mit UNDERPERFORM bis 250 (230) Fr. Warnt vor zu euphorischen Erwartungen an das Brustkrebsmittel Giredestrant. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
ABB: Liberum startet wieder mit HOLD bis 85 Fr. Gute Wachstumsperspektiven erscheinen zusehends eingepreist.
Belimo: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 1050 (1035) Fr. Dank kurzen Lieferzeiten der Konkurrenz einen entscheidenden Schritt voraus.
Idorsia: Legt ermutigende Studienergebnisse zum Blutdrucksenker Aprocitentan vor. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Julius Bär: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. ZKB-Fondstochter hält erstmals seit Mitte Juni wieder mehr als 3pc an der Zürcher Bank.
Lastminute: Finanzchef Diego Fiorentini tritt nach gerade mal drei Jahren zurück. Für ihn übernimmt Ludovic Boisseau. Aktie für Kepler Cheuvreux weiterhin ein Kauf bis 21 Fr. ZKB deutlich zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Logitech: Kepler Cheuvreux glaubt, dass Lieferprobleme das Lausanner Vorzeigeunternehmen im wichtigen Weihnachtsquartal bis zu 200 Mio $ an Umsatz kosten könnten. Bleibt allerdings für BUY bis 100 Fr.
Montana Aerospace: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 5'000 Fr. Zu wenig, um ein klares Zeichen zu setzen.
Sonova: Deutsche Bank erhöht händeringend auf 253 (188) Fr. mit HOLD. Schliesst eine Erhöhung der diesjährigen Finanzziele nicht länger aus.