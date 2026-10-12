Centiel: Hiobsbotschaft für die Aktionäre. Börsendebütant rudert überraschend bei den diesjährigen Zielen zurück. Geht neuerdings von einer op. Gewinnmarge im hohen 10er-Bereich (zuvor mehr als 20pc) bei einem Umsatz von 55 Mio Fr. (zuvor 65 Mio Fr.) aus. Aktie heute wohl deutlich tiefer erwartet. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Octavian für BUY, wenn auch nur noch bis 8.50 (9.40) Fr.