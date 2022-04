New Yorker Börse rettet sich am Freitag mit Sprung gegen Sitzungsende ins Plus. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel gut gehalten. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Ähnliches wohl auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.