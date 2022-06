New Yorker Börse mit kräftiger Aufwärtsbewegung in der zweiten Sitzungshälfte. Angeführt von den Tech-Giganten. Von Gelegenheits- und Deckungskäufen zu hören. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen um bis zu 0.9pc höher. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Lässt auch für Europa und die Schweiz auf einen versöhnlichen Wochenausklang schliessen.

Vorbörslich sämtliche 20 SMI-Aktien im Plus. UBS, ABB und Credit Suisse führen die Erholung an. Pourvu que ça dure. Bei den Nebenwerten können sich Basilea, Ypsomed und DKSH in Szene setzen. Geschehen auch weiterhin von Zurückhaltung geprägt. Die Angst kostspielige Fehler zu machen ist allgegenwärtig.