Barclays warnt nun sogar vor möglichen Dividendenenttäuschungen bei Aktien

Da fragt sich doch, wer in den letzten Wochen denn nun eigentlich Aktien gekauft hat – sind die Kurse seit Oktober doch kräftig gestiegen. Eine Antwort auf diese nicht eben unwesentliche Frage wissen auch hier die Strategen der britischen Barclays. Wie Chefdenker Emmanuel Cau und seine Abteilungskollegen schreiben, haben vor allem Hedgefonds ihre Wetten auf rückläufige Aktienkurse reduziert, was den Märkten mal eben Flügel verlieh. "Short buyers are the best buyers", pflegte mein früherer Kollege Fredy Herbert bekanntlich stets zu sagen. Der Nachteil an Deckungskäufen ist, dass diese nur selten von Dauer sind. Irgendwann müssen dann auch die Privatanleger, Vermögensverwalter oder Fondsmanager wieder einen Appetit auf Aktien entwickeln...