Bastelt eine Wall-Street-Bank an einer Kaufempfehlung für die Aktien von Meyer Burger?

Gemeint ist – so vermute ich zumindest - Goldman Sachs. Einige Wochen ist es nun bereits her, dass mir eine acht Seiten starke Studie aus den Handelsräumen der Amerikaner zugespielt wurde. In der Studie kamen die dem "Midcap Equity Desk" angehörenden Autoren auf einen fairen Wert von 1,50 Franken je Aktie. Und das noch vor der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung. Ihres Erachtens winken dem Solarunternehmen alleine in den Vereinigten Staaten Steuererleichterungen in Höhe von umgerechnet 500 Millionen Franken. Damit sei die Beschleunigung der Expansion nach Übersee mehr als gerechtfertigt.