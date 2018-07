Wenn eine beliebte Aktie weit von ihren Höchstkursen zurückfällt, spricht man im Börsenjargon von einem "gefallenen Engel". Das vermutlich in Anlehnung an die griechische Sage von Ikarus.

Ob der Begriff "gefallener Engel" auf die Aktie der VAT Group zutrifft, ist allerdings fraglich. Zumindest scheint das Tagesgeschäft beim Vakuumventilehersteller aus dem Rheintal noch immer zu brummen.

Wurde VAT Group zu Unrecht in «Sippenhaft» genommen?

Aus Angst, der Zyklus in der Halbleiterindustrie könnte den Höhepunkt durchschritten haben, trennten sich die Anleger zuletzt jedoch von Aktien der VAT Group. Im Zuge einer einschneidenden Gewinnwarnung seitens von Comet wurden in den letzten Tagen gar Kurse unter 120 Franken bezahlt. Das sind ziemlich genau 30 Prozent weniger als noch Mitte März. Da auch Comet Kunden aus der Halbleiterindustrie beliefert, gilt das Unternehmen als ein "entfernter Verwandter" der VAT Group.

In einer 77 Seiten starken Studie von Baader-Helvea zum Schweizer Industriesektor brechen die Autoren nun aber eine Lanze für die Aktie der VAT Group. Die strukturellen Wachstumsaussichten seien intakt und die Angst vor einem Abschwung in der Halbleiterindustrie scheine übertrieben, so schreiben sie.

Die VAT-Group-Aktie ist von ihrem Rekordhoch zurückgefallen (Quelle: www.cash.ch)

Die Analysten reduzieren ihre Gewinnschätzungen für den Vakuumventilehersteller zwar um durchschnittlich 8 Prozent. Dadurch fällt das Kursziel für dessen Aktie auf 160 (zuvor 175) Franken zurück. Angesichts des rechnerischen Aufwärtspotenzials von fast 35 Prozent erachten sie die jüngste Kursschwäche aber als günstige Kaufgelegenheit.

Diese Einschätzung teilt auch der Berufskollege bei der Zürcher Kantonalbank. Er nahm erst vor einer Woche die Erstabdeckung der VAT-Group-Aktie mit "Übergewichten" auf und kommt gar auf einen fairen Kurswert von 170 Franken.

VAT Group auch weiterhin ein Liebling der Analysten

Auf Basis der diesjährigen Gewinnschätzungen der Zürcher Kantonalbank errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20. Im kommenden Jahr sollte das KGV dann sogar auf 17 fallen. Das ist nicht viel, vorausgesetzt der Vakuumventilehersteller kann seinen Umsatz und Gewinn auch in den darauffolgenden Jahren steigern.

Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zufolge haben sechs von neun Analysten eine Kaufempfehlung für die Aktie der VAT Group ausstehend. Das höchste Kursziel veranschlagt die Berenberg Bank mit 180 Franken, was fast 50 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstagabend liegt. Die Credit Suisse, Vontobel und J.P. Morgan schätzen die Aktie hingegen neutral ein.