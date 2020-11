Der cash Insider berichtet im Insider Briefing börsentäglich von brandaktuellen Beobachtungen rund um den Schweizer Aktienmarkt und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.

Rund um den Globus ziehen die Covid-19-Neuinfektionen noch immer rasant an. Bei den Todesfällen gibt es ebenfalls traurige Rekorde zu vermelden. Und als ob das nicht schon genug wäre, veranstaltet der "Twitterer-in-Chief" Donald Trump eine Zirkus-Nummer, die einer Weltmacht wie den Vereinigten Staaten schlichtweg nicht würdig ist.

Die Aktienmarktakteure scheint das allerdings nicht weiter zu kümmern. Solange die Notenpressen in den Kellerräumen der amerikanischen Notenbank unermüdlich rattern, ist ihre Welt in allerbester Ordnung. Ihre Gleichung ist denkbar einfach: Je grösser die Krise, desto mehr Liquidität pumpen die führenden Zentralbanken in die Wirtschaft. Entweder direkt, oder aber indirekt über mit der Notenpresse finanzierten fiskalpolitischen Massnahmen. Die (Liquiditäts-)Flut hebt bekanntlich alle Boote.

Vor wenigen Tagen ging ein lautes Raunen durch die Handelsräume hiesiger Banken, als ein amerikanischer Stratege der UBS eine gewagte Prognose machte. Er sehe nach den Wahlen bis zu 4000 Milliarden Dollar in Aktien fliessen, so hält er in einem 18 Seiten starken Strategiepapier fest. Seinen Erhebungen zufolge wartet mehr als die Hälfte der genannten Summe in bar am Spielfeldrand – bloss um wieder in Aktien investiert zu werden.

Beeindruckendes Kursfeuerwerk in den letzten Tagen auch beim Swiss Performance Index (Quelle: www.cash.ch)

Amerikanischen Fonds sagt der Stratege eine Kaufkraft von knapp 800 Milliarden Dollar nach, nicht-amerikanischen Fonds immerhin noch Raum für zusätzliche Aktieninvestments in Höhe von weiteren 130 Milliarden Dollar.

Zumindest in diesen beiden Punkten würden die für Merrill Lynch tätigen Berufskollegen wohl widersprechen. Erst kürzlich berichteten sie davon, dass die von Anlagefonds gehaltenen Barmittel auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebungen von vor sechs Jahren gefallen sind.

Bei den Privatkunden der mächtigen amerikanischen Investmentbank zeichnen interne Statistiken hingegen ein anderes Bild. Von den verwalteten Vermögen in Höhe von 2700 Milliarden Dollar werden momentan fast 13 Prozent in Barmitteln gehalten. Die Aktienquote beträgt immerhin schon heute 60 Prozent.

Bei solch astronomisch hohen Zahlen kann einem schnell einmal schwindlig werden. Obwohl in Wirtschaft und Politik beinahe schon täglich mit solchen Summen herumjongliert wird, habe ich mich noch immer nicht an die vielen Nullen gewöhnt. Bei diesen gigantischen Barmitteln am Spielfeldrand überrascht mich jedenfalls nicht, dass Faktoren wie etwa die Unternehmensgewinnentwicklung, die Bewertung oder die Dividendenrendite kaum noch von Bedeutung sind.

The stock market is a derivative of the options market

The market action the last two days has little to do with who won the Presidency, Senate, or expected policy or stimulus actions

It has everything to do with dealer hedging of short-dated options flows (gamma, vanna, charm)

— Christopher Cole (@vol_christopher) November 5, 2020