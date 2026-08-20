Diese Kombination ist ungewöhnlich. Wenn sie auftritt, kann sie für langfristige Anleger attraktive Einstiegsmöglichkeiten schaffen. Unserer Ansicht nach befinden sich Aktien aus Schwellenländern (EM) derzeit genau in dieser Situation.

Ein breiteres Spektrum an Chancen, als die Schlagzeilen vermuten lassen

Um diese Chance zu verstehen, müssen Anleger über kurzfristige Narrative hinausblicken und sich auf strukturelle Treiber konzentrieren. Dabei stechen drei Faktoren besonders hervor.

1. Künstliche Intelligenz: ein mehrjähriger Investitionszyklu

Das Investitionsvolumen im Bereich KI ist bereits beträchtlich und steigt rasant an. Die Investitionsausgaben der Cloud-Computing-Giganten sind von rund 156 Milliarden US-Dollar vor drei Jahren auf geschätzte 770 Milliarden US-Dollar gestiegen.1 Das ist kein kurzfristiger Trend.

Zwar werden diese Ausgaben von den USA angeführt, doch ein Großteil der dafür erforderlichen Infrastruktur befindet sich in Schwellenländern, insbesondere in Asien.

Die Chancen beschränken sich nicht auf eine kleine Gruppe bekannter Technologieunternehmen. Sie erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette – von Halbleiterfertigung, Ausrüstung und Testverfahren bis hin zu Komponenten wie kupferkaschierten Laminaten sowie dem breiteren Energie- und Rohstoffsektor, der für den Ausbau der Rechenleistung erforderlich ist.

Es handelt sich um einen mehrjährigen Investitionszyklus, dessen Nutznießer deutlich breiter gefächert sind als die Handvoll namhafter Technologieunternehmen, die die Schlagzeilen beherrschen.

2. Energiesicherheit: vom politischen Ziel zum Wachstumshemmnis

Energie ist nicht mehr nur ein Thema der Nachhaltigkeit. Sie ist zu einem zentralen Faktor für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit geworden.

Geopolitische Entwicklungen haben die Energiesicherheit sowohl in Europa als auch in ganz Asien in den Vordergrund gerückt. Sie ist mittlerweile eine nationale Priorität, eine Voraussetzung für industrielles Wachstum und eine potenzielle Begrenzung für die digitale Expansion.

Dies ist für Investoren von Bedeutung. Ohne zuverlässige Energieversorgung kann das Wachstum der KI und der Ausbau der digitalen Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden. Energie ist daher tief in der übergeordneten Wachstumsdynamik verankert.