Versorger: unter Strom

Ganz anders sehen die Relationen bei den Versorgern aus. Der STOXX Europe 600 Utilites liegt beim KGV nur knapp über dem Gesamtmarkt und zeigt gleichzeitig ein unterdurchschnittliches KBV. Durchaus typisch ist die üppige Dividendenrendite der Versorger – mit 5,1 Prozent übertrifft sie die Kennziffer für den STOXX Europe 600 um mehr als ein Drittel. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Stromerzeuger und Netzwerkbetreiber auf dem Rotationskarussell sitzen. Wobei sie schon zuvor nicht wirklich im Börsenabseits standen, sondern als potenzielle Profiteure des mit dem KI-Boom einhergehenden Strombedarfs durchaus angesagt waren.

Das gilt auch für RWE. Gerade hat der deutsche Konzern eine strategische Weichenstellung getroffen. Er stockte die Beteiligung an Amprion auf 55 Prozent auf. Mit der 3,6 Milliarden Euro schweren und über eine Kapitalerhöhung finanzierten Transaktion erweitert das Unternehmen sein Portfolio um die Netzinfrastruktur. Amprion versorgt über ein 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz 29 Millionen Menschen sowie wichtige Industriestandorte in ganz Deutschland mit Strom. Bekanntlich spielen diese Leitungen für die Energiewende eine zentrale Rolle. Und auch hier mischt RWE aktiv mit. Bis 2031 möchten die Essener 35 Milliarden Euro in den globalen Ausbau der erneuerbaren Energien, Batteriespeicher sowie der flexiblen Stromproduktion stecken. Die Aufstockung bei Amprion soll daran genauso wenig ändern wie an dem Ziel, die Dividenden weiter kräftig zu erhöhen. RWE plant, die Gewinnbeteiligung pro Jahr um ein Zehntel nach oben zu schrauben.

Nahrungsmittel: neuer Appetit

Verlässliche Ausschüttungen zählen auch zu den Wesenszügen des Lebensmittelsektors. Mit diesem Qualitätsmerkmal konnten diese Unternehmen den Investoren in der jüngeren Vergangenheit den Mund jedoch kaum wässrig machen. Indem die Hersteller von Nahrungsmitteln und Getränken als Reaktion auf einen Schub auf der Kostenseite die Preise deutlich erhöht haben, würgten sie das Volumenwachstum mehr oder minder ab. Ein Blick in das Zahlenwerk von Nestlé spricht Bände: Seit 2022 ist die Verkaufsmenge des weltgrössten Lebensmittelherstellers in jedem Jahr geschrumpft.

Das interne Realwachstum (Real Internal Growth, RIG; diese Kennziffer umfasst die Verkaufsmengen und den Produktmix) lag 2025 nur noch bei 0,8 Prozent. Nur dank Preiserhöhungen schaffte Nestlé ein organisches Wachstum von 3,5 Prozent. Diese Gangart möchte CEO Philipp Navratil im laufenden Jahr halten. Er peilt für 2026 ein organisches Wachstum zwischen 3 und 4 Prozent an. In den ersten sechs Monaten lag die Steigerungsrate bei 3,7 Prozent. Damit hat Nestlé die Erwartungen leicht übertroffen. Obwohl der CEO zudem die Wachstumsprognose nach oben angepasst hat und mit einem milliardenschweren Joint Venture im Wassergeschäft die Portfoliooptimierung vorantreibt, machten Anleger zunächst Kasse.

Vor der jüngsten Zahlenvorlage hatte die Nestlé-Aktie nach oben gedreht und den als defensiv geltenden Sektor mit angeschoben (siehe Grafik 4). Als ein weiteres Zugpferd entpuppte sich Anheuer-Busch InBev. Die Aktie des belgischen Brauereikonzerns ist im Juni auf das höchste Niveau seit Anfang 2020 geklettert. Auch operativ ist der Branchenriese mit Topmarken wie Budweiser, Corona oder Michelob Ultra auf Kurs: In den ersten drei Monaten 2026 hat Anheuer-Busch InBev den Ausstoss zum ersten Mal seit 2023 gesteigert.

Grafik 4: Wertentwicklung STOXX Europe 600 Food & Beverage

Fünf Jahre