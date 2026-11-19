Anthropic hatte 825 Millionen Aktien in einer Spanne von USD 70 bis 78 angeboten. Am oberen Ende entsprach dies einer vollständig verwässerten Bewertung von rund USD Bio. 1.4. Die Dimension zeigt, welche Hoffnungen inzwischen an die neue Generation von KI-Konzernen geknüpft werden.

Aus OpenAI wird ein Konkurrent

Hinter Anthropic steht mit Dario Amodei einer der frühen Köpfe des generativen KI-Booms. Das Unternehmen wurde 2021 von dem 43-Jährigen, seiner Schwester Daniela und mehreren ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet. Amodei war bei OpenAI Vice President of Research und an der Entwicklung von GPT-2 und GPT-3 sowie wegweisender Forschung zu KI-Sicherheit beteiligt. Die Gruppe verliess OpenAI Ende 2020 unter anderem deshalb, weil sie Sicherheit und kontrollierbare KI-Systeme stärker in den Mittelpunkt stellen wollte. Anthropic startete entsprechend als «AI safety and research company» und sammelte bereits im Mai 2021 USD Mio. 124 ein. Inzwischen gehört das Unternehmen zu den schärfsten Rivalen von OpenAI. Anthropic ist als Public Benefit Corporation organisiert und verpflichtet sich damit nicht nur den Interessen der Aktionäre, sondern ausdrücklich auch der verantwortungsvollen Entwicklung fortgeschrittener KI. Dabei führt Amodei als CEO Forschung und strategische Ausrichtung, seine Schwester Daniela verantwortet als Präsidentin grosse Teile des operativen Geschäfts.

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«Digitale Mitarbeiter»

Herzstück des Geschäfts ist die Modellfamilie Claude. Was ursprünglich als intelligenter Chatbot begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform für Unternehmen. Diese nutzen die Modelle für Softwareentwicklung, Datenanalyse, Recherche, Kundenservice und zunehmend auch für komplexe, autonome Arbeitsabläufe. Besonders Claude Code hat sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickelt: Der KI-Agent plant, schreibt, testet und korrigiert Software weitgehend selbstständig. Anthropic spricht inzwischen von «Virtual Collaborators», also digitalen Mitarbeitern, die ganze Arbeitsprozesse übernehmen können. Verdient wird vor allem nutzungsabhängig: Kunden bezahlen nach verbrauchten Tokens und Modellklasse. In den ersten neun Monaten 2026 entfielen darauf USD Mrd. 26.3 oder 79% der Erlöse, weitere USD Mrd. 6.9 kamen aus Abonnements. Unternehmen können Claude direkt bei Anthropic oder über Cloud-Plattformen beziehen. Damit verbindet Anthropic das klassische Software-Abo mit einem volumenabhängigen Plattformgeschäft.

Exponentielles Wachstum

Das Wachstumstempo ist beeindruckend. 2023 betrug der Umsatz gerade einmal USD Mio. 41, 2024 waren es USD Mio. 386 und 2025 bereits USD Mrd. 4.6. In den ersten neun Monaten 2026 explodierten die Erlöse auf mehr als USD Mrd. 33 nach USD Mrd. 2.6 im Vorjahreszeitraum. Allein im dritten Quartal kamen USD Mrd. 17 zusammen. Ende Oktober erreichte der annualisierte Umsatz dann laut Börsenprospekt rund USD Mrd. 81. Noch aber schreibt der Konzern rote Zahlen. Immerhin verringerte sich der operative Verlust in den ersten neun Monaten von USD Mrd. 5.22 auf USD Mrd. 1.26. Der ausgewiesene Nettoverlust von USD Mrd. 104 sieht zwar dramatisch aus, ist aber vor allem auf Bewertungseffekte bei Wandelanleihen und anderen Finanzinstrumenten zurückzuführen. Entscheidend für den Kapitalmarkt dürfte daher weniger diese Rechnungslegungszahl sein als vielmehr die Frage, ob der Konzern seine enorme Umsatzdynamik beibehalten und gleichzeitig die Kosten für Rechenleistung in den Griff bekommen kann.

