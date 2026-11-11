Die Illusion der Diversifizierung

Die meisten Anleger würden ihre Portfolios wahrscheinlich als diversifiziert bezeichnen. Sie halten globale Aktien, Aktien aus Schwellenländern und vielleicht auch Small-Cap-Aktien. Auf dem Papier scheint dies ein Engagement in verschiedenen Regionen und Sektoren sowie Zugang zu unterschiedlichen Renditechancen zu bieten. Doch unter der Oberfläche werden viele dieser Allokationen zunehmend von demselben zugrunde liegenden Faktor beeinflusst: der KI.

Das ist von Bedeutung, da es bei der Diversifizierung traditionell darum ging, das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte und Renditequellen zu verteilen. Was aber, wenn scheinbar unterschiedliche Anlagen von demselben Thema angetrieben werden?

Das versteckte Konzentrationsproblem

Seit der globalen Finanzkrise ist Technologie der entscheidende Treiber der weltweiten Aktienrenditen. Der Aufstieg der KI hat diesen Trend beschleunigt und den Einfluss eines einzigen Themas auf mehrere Anlageklassen verstärkt.

Aufeinanderfolgende Innovationszyklen haben außergewöhnlichen Wohlstand geschaffen, während der Einfluss des Technologiesektors auf die globalen Märkte stetig zugenommen hat. Das Gewicht des Sektors innerhalb des MSCI ACWI-Index ist von rund 10 % auf 31 % gestiegen. Gleichzeitig macht der Technologiesektor mittlerweile etwa die Hälfte des gesamten Indexrisikos aus.

Wichtig ist, dass die Herausforderung nicht in der Technologie selbst liegt. Und auch nicht in der KI. Die Herausforderung besteht in der zunehmenden Abhängigkeit globaler Aktienportfolios von einem einzigen Renditetreiber. Wenn ein wachsender Anteil der Renditen von ein und demselben Thema beeinflusst wird, wird es schwieriger, eine Diversifizierung zu erreichen – selbst wenn die Portfolios oberflächlich betrachtet diversifiziert erscheinen.

Der Aufstieg der KI hat diesen Trend noch verstärkt. Zwar umfasst der Technologiesektor viele verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle, doch hat sich die KI in den letzten Jahren zu einem der dominierenden Treiber der Marktperformance entwickelt.