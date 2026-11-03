Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Emissionshandelssystem (EU ETS) das zentrale Werkzeug der Europäischen Union im Kampf gegen die Erderwärmung. Von Anfang an galt dabei das Prinzip »cap and trade«: Einerseits begrenzt Brüssel die Anzahl der zur Verfügung stehenden Verschmutzungsrechte (cap). Gleichzeitig können die am ETS teilnehmenden Unternehmen mit ihren Zertifikaten handeln (trade). Auf diese Weise entsteht der europäische CO2-Preis. Er zeigt die Kosten für den Ausstoss von einer Tonne CO2-Äquivalent. Derzeit sind rund 10.000 Anlagen des Energiesektors und der verarbeitenden Industrie an dem Sytem beteiligt. Hinzu kommen Airlines und Transportschiffe. Die Schweiz hat ihr Emissionshandelssystem Anfang 2020 mit dem EU ETS gekoppelt.
Mit dem Emissionshandel möchte die Politik einen Anreiz für Investitionen in klimafreundliche Technologien schaffen und so die Dekarbonisierung vorantreiben. Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist diese Rechnung aufgegangen. »Seit 2005 sind die Emissionen der abgedeckten Sektoren um 50 Prozent gesunken«, stellt die Institution fest (siehe Grafik 1). Allerdings wurde in den vergangenen Jahren die Kritik am EU ETS lauter. Politiker und Wirtschaftsvertreter sehen durch die grüne Agenda der EU die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gefährdet. Die Diskussion ging so weit, dass der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz im vergangenen Februar sogar das System als Ganzes infrage stellte.
Grafik 1: Klimaschutz in Zahlen
Treibhausgasemissionen der am EU ETS beteiligten stationären Anlagen
Umfassendes Reformpaket
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der CO2-Preis im ersten Quartal 2026 eine scharfe Kehrtwende erlebte. Mitte Januar war der Terminkontrakt noch auf das höchste Niveau seit dem Sommer 2023 gestiegen. Gegenüber diesem Top brach er innerhalb von neun Wochen um bis zu knapp einem Drittel ein. Mittlerweile konnte der Future einen Grossteil der Verluste aufholen (siehe Grafik 2). Zur Erholung dürften die Pläne für eine weitere Reform des EU ETS beigetragen haben. Im Juli präsentierte die Europäische Kommission ihre Vorstellungen. Sie möchte der Industrie an verschiedenen Stellen entgegenkommen. Beispielsweise soll die jährliche Senkung der Obergrenze für die Ausgabe kostenloser Verschmutzungsrechte langsamer als bisher geplant voranschreiten. Ausserdem plant die Kommission eine Lockerung der Marktstabilitätsreserve MSR. Sie dient dazu, überschüssige Zertifikate aus dem Markt zu nehmen und bei Bedarf wieder freizugeben.
Grafik 2: Auf Zickzackkurs
Wertentwicklung Europäischer CO2-Future
Trotz dieser Erleichterungen hält die EU am Ziel fest, ihre Netto-Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 um 90 Prozent zu senken. Sie möchte ausserdem an verschiedenen Stellen, unter anderem bei der Verwendung der Einnahmen aus dem ETS, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft beschleunigen. Zu guter Letzt soll das System erneut expandieren: Neben Flugverbindungen, die in einem bestimmten Radius über Europa hinausgehen, sollen kleinere Schiffe sowie schrittweise die Müllverbrennung integriert werden. Jetzt liegt der Ball bei den Mitgliedsstaaten. Sie müssen sich auf die endgültigen Regeln verständigen. Eine finale Beschlussfassung durch den Europäischen Rat sowie das Parlament dürfte kaum vor Mitte 2027 erfolgen. Wie auch immer: Offenbar setzen die Marktteilnehmer darauf, dass der Emissionshandel ein wichtiges Werkzeug der Klimapolitik bleibt – und sich die schärfsten Kritiker respektive Verfechter von Erleichterungen nicht durchsetzen können.
Verschiebungen beim Strommix
Nachdem die Politik den CO2-Preis in den vergangenen Monaten massgeblich geprägt hat, könnten in Richtung Winter die Fundamentaldaten an Bedeutung gewinnen. Hier spielt einerseits die Verfassung der Industrie eine Rolle. Laut dem von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindex hat sie in der Eurozone zuletzt Fahrt aufgenommen. »Das verarbeitende Gewerbe, angeführt von Deutschland, erlebt derzeit die stärkste Wachstumsphase seit über vier Jahren«, kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei dem für das Stimmungsbarometer verantwortlichen Dienstleister die Ergebnisse der im September durchgeführten Umfrage.
Für eine höhere Nachfrage nach Verschmutzungsrechten sprechen zudem die Energiepreise. Im Zuge der Eskalation im Nahen Osten ist Gas deutlich teurer geworden. Dadurch nahm für die Stromerzeuger der Anreiz zu, die Kohlekraftwerke hochzufahren. Das gilt umso mehr, da die Nutzung von Sonnenstrom ihren saisonalen Höhepunkt überschritten hat. Je mehr Kohle der Sektor verfeuert, desto mehr Verschmutzungsrechte werden benötigt.
Eine spezielle Anlageklasse
Politik, Konjunktur, Strommix – diese bestimmenden Einflussfaktoren müssen Anleger im Blick haben, sobald sie über die Allokation im EU ETS nachdenken. Das System hat sich längst als eigene Assetklasse etabliert. Verantwortlich hierfür ist vor allem das »Eigenleben« des CO2-Preises. Seine Entwicklung erfolgt relativ unabhängig vom Verlauf anderer Investments wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Aufgrund der mitunter heftigen Schwankungen ist dieser Markt auch für Trader interessant.
Anleger können sich mithilfe von Hebelprodukten positionieren und dabei sowohl auf steigende (Call) als auch auf fallende (Put) Notierungen setzen. Wir haben in der Tabelle Unlimited Turbo-Optionsscheine zusammengetragen. Bitte beachten Sie die Risiken. Der Emissionshandel ist komplex und der CO2-Preis kann starken Schwankungen unterliegen. Für den Fall, dass sich der Basiswert nicht in die gewünschte Richtung entwickelt, muss wegen der Hebelfunktion mit überproportionalen Verlusten gerechnet werden.
Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine auf den Europäischen CO2-Preis
Bitte beachten: Hebelprodukte können Long- und Short-Positionen abbilden wie zum Beispiel Turbo-Zertifikate. Doch Vorsicht, der Preis für diese Flexibilität ist das Risiko: Bei Hebelprodukten ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Wer solche Instrumente nutzt, sollte eine gewisse Erfahrung mitbringen
Unlimited Turbo-Optionsscheine
136165425 ICE EUA Future Dec 2026 Call 2,9 58,2192 EUR 61,17 EUR Swiss DOTS
131927990 ICE EUA Future Dec 2026 Call 2,3 50,2091 EUR 52,75 EUR Swiss DOTS
131927986 ICE EUA Future Dec 2026 Call 1,9 42,1320 EUR 44,27 EUR Swiss DOTS
129375303 ICE EUA Future Dec 2026 Put 2,4 123,5484 EUR 117,30 EUR Swiss DOTS
129375301 ICE EUA Future Dec 2026 Put 3,3 113,7127 EUR 107,96 EUR Swiss DOTS
129375300 ICE EUA Future Dec 2026 Put 4,0 108,7904 EUR 103,29 EUR Swiss DOTS
Stand: September 2026; Quelle: Société Générale
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