Trotz dieser Erleichterungen hält die EU am Ziel fest, ihre Netto-Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 um 90 Prozent zu senken. Sie möchte ausserdem an verschiedenen Stellen, unter anderem bei der Verwendung der Einnahmen aus dem ETS, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft beschleunigen. Zu guter Letzt soll das System erneut expandieren: Neben Flugverbindungen, die in einem bestimmten Radius über Europa hinausgehen, sollen kleinere Schiffe sowie schrittweise die Müllverbrennung integriert werden. Jetzt liegt der Ball bei den Mitgliedsstaaten. Sie müssen sich auf die endgültigen Regeln verständigen. Eine finale Beschlussfassung durch den Europäischen Rat sowie das Parlament dürfte kaum vor Mitte 2027 erfolgen. Wie auch immer: Offenbar setzen die Marktteilnehmer darauf, dass der Emissionshandel ein wichtiges Werkzeug der Klimapolitik bleibt – und sich die schärfsten Kritiker respektive Verfechter von Erleichterungen nicht durchsetzen können.

Verschiebungen beim Strommix

Nachdem die Politik den CO2-Preis in den vergangenen Monaten massgeblich geprägt hat, könnten in Richtung Winter die Fundamentaldaten an Bedeutung gewinnen. Hier spielt einerseits die Verfassung der Industrie eine Rolle. Laut dem von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindex hat sie in der Eurozone zuletzt Fahrt aufgenommen. »Das verarbeitende Gewerbe, angeführt von Deutschland, erlebt derzeit die stärkste Wachstumsphase seit über vier Jahren«, kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei dem für das Stimmungsbarometer verantwortlichen Dienstleister die Ergebnisse der im September durchgeführten Umfrage.

Für eine höhere Nachfrage nach Verschmutzungsrechten sprechen zudem die Energiepreise. Im Zuge der Eskalation im Nahen Osten ist Gas deutlich teurer geworden. Dadurch nahm für die Stromerzeuger der Anreiz zu, die Kohlekraftwerke hochzufahren. Das gilt umso mehr, da die Nutzung von Sonnenstrom ihren saisonalen Höhepunkt überschritten hat. Je mehr Kohle der Sektor verfeuert, desto mehr Verschmutzungsrechte werden benötigt.

Eine spezielle Anlageklasse

Politik, Konjunktur, Strommix – diese bestimmenden Einflussfaktoren müssen Anleger im Blick haben, sobald sie über die Allokation im EU ETS nachdenken. Das System hat sich längst als eigene Assetklasse etabliert. Verantwortlich hierfür ist vor allem das »Eigenleben« des CO2-Preises. Seine Entwicklung erfolgt relativ unabhängig vom Verlauf anderer Investments wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Aufgrund der mitunter heftigen Schwankungen ist dieser Markt auch für Trader interessant.

Anleger können sich mithilfe von Hebelprodukten positionieren und dabei sowohl auf steigende (Call) als auch auf fallende (Put) Notierungen setzen. Wir haben in der Tabelle Unlimited Turbo-Optionsscheine zusammengetragen. Bitte beachten Sie die Risiken. Der Emissionshandel ist komplex und der CO2-Preis kann starken Schwankungen unterliegen. Für den Fall, dass sich der Basiswert nicht in die gewünschte Richtung entwickelt, muss wegen der Hebelfunktion mit überproportionalen Verlusten gerechnet werden.