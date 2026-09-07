Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu der hier dargestellten Wertentwicklung entnehmen Sie bitte den Rechtlichen Hinweisen.

Nach der historischen Rally – bis zum Allzeithoch hatte sich der Goldpreis innerhalb von zwölf Monaten verdoppelt – waren Gewinnmitnahmen respektive eine Konsolidierung völlig normal. Aus fundamentaler Sicht entpuppten sich die Zinserwartungen als starker Bremsklotz. Anfang des Jahres galt es an den Märkten noch als eine ausgemachte Sache, dass die Fed und andere Notenbanken ihre Geldpolitik lockern werden. Doch mit dem neuen Krieg im Iran veränderten sich die Erwartungen schlagartig. Der Waffengang führte zu steigenden Energiepreisen und heizte die Inflationsraten neu an.

Fed im Dilemma

Während die Europäische Zentralbank ihre Leitsätze im Juni bereits erhöht hat, zögerte die US-Notenbank. Fest steht, dass auch der neue Mann an der Fed-Spitze, Kevin Warsh, einen im Weissen Haus gehegten Wunsch (noch) nicht erfüllen konnte. Anders als von Präsident Donald Trump gefordert, senkte er die Zielrate sowohl im Juni als auch im Juli nicht, sondern liess sie auf der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Nach der Sommerpause könnte die Fed sogar dazu gezwungen sein, die Zinsen zu erhöhen.

Im Juni lag der U.S. Consumer Price Index (CPI) um 3,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Damit hatte sich die Teuerung gegenüber Mai 2026, als sie auf 4,2 Prozent hochgeschnellt war, abgeschwächt. Wenngleich der Rückgang von Donald Trump als grosser Erfolg gefeiert wurde, lag die Inflation deutlich über dem von der Fed angepeilten Niveau von 2 Prozent. Kevin Warsh lässt bisher keine Zweifel aufkommen, dass er seinen Job ernst nimmt. »Die Fed duldet keine dauerhaft erhöhte Inflation«, sagte der oberste Währungshüter der Staaten Mitte Juli bei einer Anhörung im Kongress.