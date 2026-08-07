Disclaimer:

Nur für professionelle Anleger. Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines eventuellen Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Im Vereinigten Königreich werden die Informationen herausgegeben von PGIM Limited mit eingetragenem Firmensitz in Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR,Vereinigtes Königreich. PGIM Limited ist eine von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft (Reference Number 193418). Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) können die Informationen je nach Rechtsgebiet von PGIM Investments (Ireland) Limited, PGIM Netherlands B.V. oder PGIM Limited herausgegeben werden. PGIM Investments (Ireland) Limited mit eingetragenem Firmensitz in 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, ist von der Central Bank of Ireland (Ref.-Nr. C470709) zugelassen, wird von dieser beaufsichtigt und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes sowie über die Niederlassungen in Italien, Deutschland und den Niederlanden tätig. PGIM Netherlands B.V. mit eingetragenem Firmensitz in Eduard van Beinumstraat 6, 1077CZ, Amsterdam, Niederlande, wurde in den Niederlanden von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten – „AFM“) zugelassen (Registrierungsnummer 15003620) und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes sowie über ihre Niederlassungen in Deutschland und Frankreich tätig. In bestimmten Ländern des EWR werden die Informationen, soweit zulässig, von PGIM Limited bereitgestellt, wobei sich PGIM Limited auf Vorschriften, Ausnahmeregelungen sowie Lizenzen stützt, unter anderem jene, über die sie nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union entsprechend vorübergehenden Genehmigungsregelungen verfügt. Diese Informationen werden von PGIM Limited, PGIM Investments (Ireland) Limited und/oder PGIM Netherlands B.V. an Personen im Vereinigten Königreich, die professionelle Kunden im Sinne der Vorschriften der FCA sind, und/oder an Personen im EWR, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind, herausgegeben. In der Schweiz werden die Informationen von PGIM Limited, über die Vertretung in Zürich mit eingetragenem Firmensitz in Limmatquai 4, 8001 Zürich, Schweiz, herausgegeben. PGIM Limited, Vertretung in Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Diese Informationen werden an Personen in der Schweiz herausgegeben, die professionelle oder institutionelle Anleger im Sinne von Art. 4, Abs. 3 und 4 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sind. In Singapur werden die Informationen herausgegeben von PGIM (Singapore) Pte. Ltd. mit eingetragenem Firmensitz in 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapur 048948. PGIM (Singapore) Pte. Ltd. wird von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) reguliert, besitzt eine Capital Markets Services License (Lizenz-Nr. CMS100017) für die Durchführung von Fondsverwaltungsaktivitäten und ist als sogenannter Exempt Financial Adviser von der Lizenzierung als Finanzberater befreit. In Hongkong werden die Informationen von PGIM (Hong Kong) Limited mit eingetragenem Firmensitz in Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central Hong Kong herausgegeben, einer von der Hongkonger Finanzaufsichtsbehörde (Securities & Futures Commission) (BVJ981) („SFC“) beaufsichtigten Gesellschaft für professionelle Anleger im Sinne von Abschnitt 1, Teil 1, Anhang 1 der Verordnung über Wertpapiere und Terminkontrakte (Securities and Futures Ordinance, „SFO“) (Cap.571). PGIM Limited, PGIM Investments (Ireland) Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und PGIM (Hong Kong) Limited sind indirekte, 100%ige Tochtergesellschaften von PGIM, Inc. („PGIM“ und der „Anlageverwalter“), der wichtigsten Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. („PFI“), einer Gesellschaft, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten gegründet wurde und dort ihren Hauptgeschäftssitz hat. PFI aus den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit der im Vereinigten Königreich gegründeten Prudential plc oder mit Prudential Assurance Company, einem im Vereinigten Königreich gegründeten Tochterunternehmen von M&G plc, verbunden. PGIM, das PGIM-Logo und das Felsen-Symbol sind Dienstleistungsmarken von PFI und ihren verbundenen Unternehmen, die in vielen Ländern weltweit registriert sind.

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