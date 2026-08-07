- Benchmarks sind stärker konzentriert, durationsabhängiger und weniger defensiv, als viele Anlegerinnen und Anleger annehmen
- Wahre Diversifikation ergibt sich durch die Kombination verschiedener Ertragssegmente, nicht aus überschneidenden Credit-Positionen
- Die Bündelung einzigartiger Credit-Income-Strategien kann zu robusten risikobereinigten Renditen in allen Marktzyklen führen
Hier geht es zur Zusammenfassung des Artikels
DAS PROBLEM BEI ANLEIHEPORTFOLIOS
Seit dem Ende der globalen Finanzkrise (2008/2009) dienten Indizes für globale Anleihen meistens als praktischer Rahmen für die Modellbildung für Anleiheportfolios. Denn sie bieten ein breites Engagement und eine relativ einfache Möglichkeit, das Durations- und Kreditrisiko auszudrücken. Heute werden die führenden Benchmarks jedoch von den grössten Anleiheemittenten dominiert. Die hohe Gewichtung langfristiger Staats- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen führt zu Konzentrationsrisiken. US-Treasuries machen rund die Hälfte des Bloomberg Global Aggregate Index (Global Agg) aus.
Der Ansatz, auf die Duration als Hauptquelle für Alpha zu setzen, sollte genauer überprüft werden. Negative Wachstumsschocks wurden von sinkenden Anleiherenditen begleitet, wobei das Durationsengagement in Staatsanleihen die Verluste von Unternehmensanleihen und Risikoanlagen abfedern konnte. Die hohe Inflation nach der Pandemie hat dieses Verhältnis umgekehrt.
In Phasen, in denen sich die Lage durch die Politik anspannt, sind an den Aktien- und Anleihemärkten nun tendenziell häufiger zeitgleich Abverkäufe zu beobachten. Dies reduziert die defensive Masse an Staatsanleihen in Multi-Asset-Portfolios1 und markiert eine wichtige Veränderung.
Eine benchmarkorientierte Allokation in den Global Aggregate behält ihre Berechtigung in Marktphasen wie einem disinflationären Schock, der eine durationsgetriebene Rally auslöst, oder in einer Flight-to-Quality-Episode, in der die Duration von Staatsanleihen sämtliche Spread Sektoren outperformt. In einer Welt konzentrierter Benchmarks und komprimierter Spreads reichen Kernallokationen allein jedoch nicht mehr aus.
In diesem Umfeld zeichnet einige Credit-Strategien aus, dass sie auf unterschiedliche Renditetreiber setzen. Dies erklärt auch, warum sie sich in schwierigen Zeiten anders verhalten als traditionelle Benchmarks.
Abbildung 1: Zunehmende Korrelationen unterstreichen Nutzen differenzierter Strategien
1Reuters News, März 2026, „Iran War exposes 60-40 portfolio frailty“, Abrufzeitpunkt: Mai 2026.
Durationsfokussierte Strategien können in Straffungszyklen für asymmetrische Abwärtsrisiken sorgen. Ein Engagement in einem Bottom-up-Ansatz für Kreditspread-Risiken lässt über mittel- bis langfristige Marktzyklen jedoch eine Rückkehr zum Mittelwert erkennen. Bei aktivem Management lässt sich damit die Dispersion in wechselnden Marktphasen besser ausnutzen.
ERTRAGSORIENTIERTE ANLEGER: BEREIT SEIN
Anleihestrategien können ganz unterschiedlich sein. Einige sollen ein flexibles Engagement in veränderlichen gesamtwirtschaftli chen Trends und der Dynamik an lokalen Märkten bieten. Andere profitieren von einer Streuung oder von der Komplexität der Kapitalstrukturen. Unabhängig von der Strategie resultieren aus risikobereinigter Sicht betrachtet Diversifikationsvorteile aus der Nutzung verschiedener Alpha-Quellen.
Die nachstehende Grafik zeigt die risikobereinigten Renditen über fünf Jahre; jeder Punkt steht für eine einzelne Anlage. Kurzfristige US-Treasuries repräsentieren die risikofreien Erträge und tauchen wegen ihrer naturgemäss niedrigeren Renditen und geringen Volatilität unten links auf. Höhere Renditen werden gewöhnlich mit einer höheren Volatilität assoziiert - eine Kombination, durch die sich die Credit Opportunities Strategie oben rechts positioniert.
Abbildung 2: Aktive Strategien können risikobereinigte Ergebnisse verbessern
Das Risiko-Rendite-Profil der Global Agg Strategie ist das mit deutlichem Abstand am wenigsten attraktive in der Gruppe. Anlegerinnen und Anleger können diese Werte verbessern, indem sie Strategien kombinieren, die Erträge dank grundlegend unterschiedlicher Mechanismen erzielen. Betrachten wir, wie sich die drei folgenden Strategien in Portfolios ergänzen können.
Hochwertige verbriefte Kredite, zum Beispiel Collateralised Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating, können die defensive Basis eines Portfolios bilden. Als traditionell robuste Anlagen können AAA CLOs durch beständige Erträge, starke strukturelle Schutzmechanismen und eine Duration von beinahe Null Stabilität bieten und so zum Kapitalerhalt bei allen Marktlagen beitragen.
Opportunistische Credit-Strategien stellen die Alpha generierende Allokation dar. Sie versuchen, aus Marktverwerfungen Erträge zu erzielen sowie von einer Streuung und von der Komplexität von Kapitalstrukturen zu profitieren. Vergabedisziplin und Umsetzung können für das Ergebnis wichtiger sein als die generelle Richtung des Markts.
Benchmarkunabhängige Emerging Markets Total Return Strategien sind die dynamische Allokation. Sie können das Risiko über Zinsen, Unternehmensanleihen und Währungen von Schwellenländern hinweg flexibel umschichten und dadurch abseits der Industrieländer diversifizieren sowie Kapital in die attraktivsten Chancen umleiten, wenn sich die gesamtwirtschaftliche Lage verändert.
Eine Allokation im Global Agg erbrachte in den letzten fünf Jahren zum Beispiel eine Rendite von 0,8% bei einer Volatilität von 4,9%, was zu einer Sharpe-Ratio von -0,52 führte. Dagegen betrug die Sharpe-Ratio der Strategien Global AAA CLO,2 Credit Opportunities und Emerging Markets Total Return im selben Zeitraum 0,86, 1,49 bzw. 0,50.
Die Umschichtung von nur 10% der Global-Agg-Kernallokation in die Emerging Markets Total Return Strategie kann die erwartete Rendite erhöhen und die Volatilität mindern. Die Sharpe-Ratio des Portfolios verbessert sich auf Sicht von fünf Jahren um +0,07. Ähnliche Vorteile lassen sich möglicherweise durch die Kombination der Kernallokation mit den Strategien Global AAA CLO und Credit Opportunities erzielen.
Selbst in einem der schwierigsten Fünfjahreszeiträume für Credit-Anlagen konnten sich die Kombinationen behaupten. Dies unterstreicht, wie gut der Ansatz für ein Umfeld geeignet ist, das echte Alpha-Generierung unterstützt. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht diese Effekte für unterschiedliche Allokationsszenarien.
Abbildung 3: Portfolioeffizienz durch diversifizierte Credit-Allokation verbessern
DEN STRESSTEST BESTEHEN
Dass die unterschiedlichen Kombinationen so gut funktionieren, liegt zu einem guten Teil an der fehlenden Sensitivität dieser drei Strategien gegenüber Durationsengagements, durch die der Nutzen der Diversifikation vernachlässigbar werden kann.
Diese Dynamik zeigte sich deutlich im Jahr 2022, als die russische Invasion der Ukraine an den globalen Märkten massive Verkäufe auslöste. Die Neubewertungen, die die aktualisierten Inflations- und Zinserwartungen widerspiegeln sollten, belasteten sowohl durationssensitive als auch Risikoanlagen. Der Global Aggregate Index und der S&P 500 bewegten sich überwiegend gleichförmig. Dies machte die traditionelle Diversifikation über Anleihen und Aktien hinweg praktisch unwirksam und führte in den ersten neun Monaten des Jahres zu zweistelligen Verlusten.
Dagegen schnitten alle drei Ertragsmotoren im selben Zeitraum besser ab als die breiteren Marktindizes. Die Credit Opportunities Strategie erzielte positive Renditen, während die Emerging Markets Total Return Strategie überwiegend seitwärts tendierte, was die Wirksamkeit der diversifizierenden Elemente im Portfolio unterstreicht.
2Global AAA CLOs: 50% JPM US CLOIE AAA / 50% Euro CLOIE AAA (USD equivalent), repräsentiert durch kombinierten EUR/USD CLO Index.
BRINGT EINE KOMBINATION MEHR VORTEILE?
Die drei Strategien bieten drei unterschiedliche Ertragsströme, die gegenüber der Benchmark und untereinander diversifiziert sind. Dies spricht zusätzlich dafür, sie innerhalb eines speziellen Teils einer Global-Agg-Kernallokation zu kombinieren.
Die folgende Grafik gibt die stilisierten Effizienzgrenzen für optimierte Portfolios wieder. Jede Kurve wird unter Berücksichtigung von zwei verbindlichen Vorgaben hergeleitet: dem geforderten Renditeziel und der Mindestallokation für eine Position in globalen Kernanleihen.
Wir betrachten ein Portfolio, das eine erwartete Rendite von 3,7% anstrebt und mindestens die Hälfte seiner Allokation im Segment Global Agg beibehält. Indem es diese Kernposition durch die Strategien Credit Opportunities, Emerging Market Total Return und Global AAA CLO ergänzt, verbessert das Portfolio die Rendite je Risikoeinheit im Vergleich zum einem einfachen, benchmark-folgenden Ansatz.
Der Vorteil auf risikobereinigter Ebene ist auffallend. Über fünf Jahre erzielte ein repräsentativer Mix dieses Portfolios eine Sharpe-Ratio von 1,25, eine vollständige Global-Agg-Allokation dagegen eine Sharpe-Ratio von -0,52. Die Verbesserung um insgesamt 1,77 verdeutlicht, wie viel höher die Rendite einer diversifizierten Kombination von Credit-Strategien gegenüber einem benchmark folgenden Ansatz je Risikoeinheit sein kann.
Abbildung 5: Höhere Portfolioeffizienz durch Kombination von Ertragsmotoren
DIE STÄRKE LIEGT IN DEN UNTERSCHIEDEN
Die Analyse der Effizienzgrenze liefert die Belege für die höhere Portfolioeffizienz. Die Korrelationsanalyse bestätigt diese These, denn sie zeigt, dass diese Strategien nicht miteinander korrelieren, weil sie keine gemeinsamen Benchmarkengagements, sondern jeweils andere Merkmale aufweisen.
Jede Strategie für sich weist eine geringere Korrelation mit Staatsanleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen und dem Global Aggregate Index auf. Werden sie kombiniert, nimmt die Korrelation noch weiter ab, was zeigt, dass die Renditen auf jeweils unterschiedliche Faktoren zurückgehen.
Abbildung 6: Konzeptionsbedingt unterschiedlich
ANHANG
Die nachstehende Tabelle fasst zusammen, welche Rolle jeder Motor in einer breiteren Allokation in Anleihen spielen kann.
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