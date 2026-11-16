Vielen Investoren ist diese positive Performance-Entwicklung noch gar nicht bewusst. Denn obwohl der Bellevue Medtech & Services Fund seit Jahresbeginn eine positive Performance von +1.0% aufweist, liegt er immer noch deutlich hinter dem globalen Aktienmarkt (+17.9%) und dem US-Technologiemarkt (+19.5%) zurück.
Die KI-Wette ist keine Einbahnstrasse mehr
Was die Performance des Medtech-Sektors im 1. Halbjahr belastete, ist nun ein wichtiger Treiber der Outperformance. Die Investoren erkennen zunehmend, dass KI-Aktien nicht unbegrenzt steigen können. Selbst Goldman Sachs titelt: «AI Is No Longer a One-Way Trade». Das Kapital sucht nach Qualität, Wachstum und Bewertungsdisziplin, und genau das bietet der Medtech-Sektor.
Die Bewertung lässt viel Raum nach oben
Über die Jahre haben sich die fundamentalen Investmentfaktoren kaum verändert. Für den Bellevue Medtech & Services Fund rechnen wir unverändert bis 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 8% beim Umsatz und 13% beim Gewinn. Auch nach der jüngsten Markterholung ist der Medtech-Sektor weiterhin attraktiv bewertet. Mit einem KGV von 19.6x auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate notiert er rund 18% unter seinem Durchschnitt seit 2022 (23.9x) und rund 27% unter dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie (27.0x).
Die US-Wahlen geben Rückenwind
Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms sehen Anleger die Krankenhäuser (als Kunden der Medtech-Unternehmen) und damit auch den Medtech-Sektor als Profiteure, etwa durch eine bessere Finanzierung von Medicaid und dem Affordable Care Act (ACA). Gleichzeitig sind umfassende politische Änderungen mit einem republikanischen US-Präsidenten (mit Vetorecht) im Weissen Haus kaum durchsetzbar. Das Risiko regulatorischer Eingriffe im Healthcare-Sektor schätzen wir daher als begrenzt ein. Dagegen sehen die Marktteilnehmer steigende Regulierungsrisiken im Technologiesektor. Die nachfolgende Grafik zeigt eine starke negative Korrelation zwischen dem Medtech- und dem Halbleitersektor.
Unser Fazit
Die Rotation hat gerade erst begonnen: Die Performancelücke zum globalen Aktienmarkt und zum Technologie-Sektor weist auf ein weiterhin grosses Aufholpotenzial hin. Für Investoren, die ihre Aktienallokation überprüfen, bietet Medtech eine attraktive Kombination aus defensivem Wachstum, hoher Krisenfestigkeit, attraktiver Bewertung und geringer Korrelation zum Technologie-Sektor. Wer sein Aktien-Exposure reduzieren möchte, sollte dies aus unserer Sicht vornehmlich ausserhalb des Medtech-Sektors tun.
Bellevue – Excellence in Specialty Investments
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf die Bereiche Gesundheitsanlagen, Small & Mid Cap-Strategien sowie weitere Wachstumsstrategien, bei denen ein aktiver Managementstil besonders erfolgversprechend ist. Das Produktangebot umfasst Investmentfonds, active ETFs, Investmentgesellschaften sowie institutionelle Mandate. Gegründet 1993 und an der SIX Swiss Exchange notiert, beschäftigt Bellevue rund 75 Mitarbeitende und schafft durch attraktive Anlageperformance Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2026 beträgt das verwaltete Kundenvermögen CHF 4.8 Mrd.
Disclaimer
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