Disclaimer

Diese Medienmitteilung wird von Bellevue Asset Management AG herausgegeben, einer bewilligten Vermögensverwalterin, die der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht («FINMA») untersteht und als Investmentmanager der Bellevue Funds (Lux) SICAV tätig ist. Der Bellevue Medtech & Services Fund ist ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux). Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und Daten stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Für potenzielle Investoren in Singapur können die Anlagerenditen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Der/die Fonds ist/sind nicht von der Monetary Authority of Singapore («MAS») zugelassen oder anerkannt, und seine/ihre Anteile dürfen dem Privatkundenpublikum nicht angeboten werden. Der Teilfonds ist ein «restricted scheme» gemäss dem Sixth Schedule der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations von Singapur. Diese Medienmitteilung ist kein Prospekt im Sinne des SFA, weshalb die gesetzliche Haftung gemäss SFA in Bezug auf den Inhalt von Prospekten keine Anwendung findet. Die MAS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Informationsmemorandums. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob die Anlage für Sie geeignet ist und ob Sie gemäss dem SFA sowie den für Sie geltenden Gesetzen oder Vorschriften berechtigt sind, eine Anlage in die Anteile zu tätigen. Im Zweifelsfall sollten Sie Ihren Rechtsberater oder professionellen Berater konsultieren. Dieses Informationsmemorandum wurde nicht als Prospekt bei der MAS registriert. Dementsprechend dürfen dieses Informationsmemorandum, der Prospekt und sonstige Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf oder der Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen weder direkt noch indirekt an Personen in Singapur weitergegeben oder verteilt werden. Ebenso dürfen Anteile weder direkt noch indirekt Personen in Singapur angeboten oder verkauft oder zum Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, ausser in Übereinstimmung mit den Einschränkungen und Bedingungen des SFA. Mit der Zeichnung von Anteilen im Rahmen des gemäss diesem Informationsmemorandum von der Prospektpflicht ausgenommenen Angebots sind Sie verpflichtet, die Einschränkungen und Bedingungen des SFA in Bezug auf Ihr Angebot, das Halten und die anschliessende Übertragung von Anteilen einzuhalten.Der Prospekt, das Basisinformationsblatt («PRIIP-KID»), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Funds nach luxemburgischem Recht sind kostenlos bei Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich, erhältlich.

