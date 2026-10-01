Private Credit umfasst inzwischen ein Volumen von mehr als 2 Billionen US-Dollar.2 Die Anlageklasse ist damit längst etabliert. Gleichzeitig verschärft der Wettbewerb die Unterschiede zwischen den Strategien. Einige Manager halten an bewährten Schutzmechanismen fest. Andere lockern ihre Standards, um Mandate zu gewinnen. Die Wahl des richtigen Managers wird daher immer wichtiger.

Diese Unterschiede sind entscheidend. Nachhaltige Erträge über den Kreditzyklus hinweg hängen von wirksamen Schutzmechanismen ab. Sie ermöglichen es Kreditgebern, frühzeitig auf Probleme bei Kreditnehmern zu reagieren. Da die Entwicklung von Inflation und Zinsen weiterhin unsicher ist, gewinnen diszipliniertes Underwriting und ein angemessener Kreditgeberschutz weiter an Bedeutung.

Langfristige Ergebnisse hängen davon ab, wie gut diese Schutzmechanismen greifen und wie konsequent Abwärtsrisiken gesteuert werden. Nach unserer Erfahrung kann es wichtiger sein, Kreditverluste zu vermeiden, als für zusätzliche Rendite Abstriche bei den Underwriting-Standards zu machen.

PRIVATE CREDIT NACH DER KRISE

Private Credit gewann nach der globalen Finanzkrise an Bedeutung. Strengere Regeln und eine veränderte Geldpolitik führten dazu, dass grosse Banken ihre Kreditvergabe einschränkten. Finanzintermediäre ausserhalb des Bankensektors schlossen diese Lücke.

Für die meisten Manager reichte eine solide Umsetzung aus, um attraktive Renditen zu erzielen. Die Anlageklasse übertraf traditionelle festverzinsliche Anlagen bei fast allen risikobereinigten Kennzahlen. Gleichzeitig hielten die Zentralbanken die Zinsen niedrig, und Sponsoren investierten Rekordbeträge an verfügbarem Kapital. Dieses günstige Umfeld verdeckte jedoch, dass bei den Standards zunehmend Kompromisse gemacht wurden.

Die Aussicht auf attraktive Renditen zog neue Wettbewerber an. Weniger disziplinierte Manager lockerten den Kreditgeberschutz, um Mandate zu gewinnen. Dadurch stiegen die Risiken. Solange die Rahmenbedingungen günstig blieben, hatte dies kaum spürbare Folgen. Heute pendeln sich die Zinsen auf einem neuen Niveau ein, und die Kreditmärkte erfordern eine sorgfältigere Auswahl. Deshalb ist Underwriting-Disziplin besonders wichtig.

Diese Risiken sind bei Finanzierungen grosser Unternehmen besonders ausgeprägt, da dort der Wettbewerb am stärksten ist. Im Jahr 2010 enthielten noch 95 % der Neuemissionen am breit syndizierten Kreditmarkt Covenants zum Schutz der Kreditgeber. 2025 galten dagegen 90 % der Neuemissionen als Covenant-lite.1

COVENANT-DISZIPLIN KANN DIE RESILIENZ STÄRKEN

PGIM hat bei seiner Kreditvergabe im Core- und unteren Mid-Market-Segment durchgehend an Covenants festgehalten.