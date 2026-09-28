Diese Erholung wurde durch eine Kombination aus verbesserter Stimmung und günstigeren makroökonomischen Rahmenbedingungen gestützt, wobei mehrere Faktoren dazu beigetragen haben:

Die Wertentwicklung bleibt jedoch uneinheitlich. Die jüngsten Kursgewinne wurden weitgehend von technologieorientierten Märkten wie Korea und Taiwan getragen, während Lateinamerika von Rohstoffen und einer relativ günstigen geopolitischen Lage profitierte.

Anhaltende Risiken

Die Aussichten für die Schwellenländer sind nicht ohne Herausforderungen. Geopolitische Spannungen, insbesondere die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten, bleiben eine Quelle der Unsicherheit.

Die Störung der globalen Energieversorgung – insbesondere durch die Straße von Hormus – könnte die Inflation anheizen und die energieimportierenden Volkswirtschaften in Asien unter Druck setzen.

Allerdings variiert die Anfälligkeit je nach Land. China beispielsweise dürfte aufgrund seiner Investitionen in heimische Energiekapazitäten und erneuerbare Energien relativ weniger anfällig sein, was sowohl die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit als auch die industrielle Entwicklung stützen könnte.

Drei strukturelle Treiber für Schwellenländer

Blickt man über die kurzfristige Volatilität hinaus, so stützen sich die Anlageargumente für die Schwellenländer unserer Ansicht nach heute auf drei strukturelle Faktoren, oder besser gesagt, auf die drei „C“: Carry, CapEx und Cheap.

Währungsdynamik (Carry)

Die Schwellenländer wurden mehr als ein Jahrzehnt von der US-Dollar-Stärke belastet. Ein schwächerer Dollar könnte angesichts der historisch umgekehrten Beziehung zwischen dem Dollar und der Wertentwicklung der Schwellenländer ein günstigeres Umfeld schaffen (Abbildung 2).