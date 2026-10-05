Geschäftsmodell und Segmente von SpaceX

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) berichtet in drei Geschäftssegmenten.

1. Connectivity (»Starlink«, rund 60 Prozent des Umsatzes 2025)

Das Geschäft basiert auf einem globalen Satellitennetz im niedrigen Erdorbit (»Low Earth Orbit«; LEO) mit der Bezeichnung »Starlink«, das Breitbandinternet sowie mobile Konnektivität für Privatkunden, Unternehmen und staatliche Institutionen bereitstellt. Das Netz umfasst rund 9.600 Satelliten und ist damit die mit Abstand grösste kommerzielle LEO-Konstellation. Erlöse werden über Privatkundenverträge, Unternehmenslösungen und Behördenservices sowie über neue Mobilfunkdienste erzielt(»Satellite-to-Mobile«). Sie ergänzen terrestrische Netze und reduzieren Funklöcher in rund 30 Ländern – realisiert über Partnerschaften mit Mobilfunknetzbetreibern (MNOs), in den USA mit T-Mobile und international unter anderem mit One NZ, Optus, Telstra, Rogers, KDDI, Salt, Entel, Kyivstar und VMO2 (Virgin Media O2). Im September 2025 vereinbarte SpaceX zudem verbindlich den Erwerb der AWS-4 und H-Blocks-Spektrumlizenzen von EchoStar: Diese Frequenzrechte bilden Unternehmensangaben zufolge die strategische Grundlage, um den Satellite-to-Mobile-Dienst zu vollwertigem Mobilfunk auszubauen.

Stärken: global führendes Satellitennetz mit hochskalierbarem Geschäftsmodell. Der Eintritt in den Mobilfunkmarkt wird durch strategische Partnerschaften mit Netzbetreibern beschleunigt.

Schwächen: hohe Kapitalintensität für den Ausbau der Netzwerkkapazität. Abhängigkeit von regulatorischen Genehmigungen und der erfolgreichen Integration von Spektrumlizenzen.

2. Space/Raumfahrt (Launch und Infrastruktur, 22 Prozent des Umsatzes 2025)

Das Space-Segment umfasst die Entwicklung, Produktion und den Betrieb wiederverwendbarer Raketen (»Falcon«, »Starship«) sowie die Bereitstellung von Launch-Services für interne und externe Kunden. Einnahmen entstehen primär durch kommerzielle, staatliche und militärische Startaufträge sowie indirekt durch den Transport der eigenen Satelliten- und AI-Infrastruktur. Der zentrale Hebel liegt in der drastischen Senkung der Startkosten und der hohen Startfrequenz. Die operative Leistungsfähigkeit lässt sich an der bisherigen Bilanz ablesen: Bis zum 31. März 2026 hatte SpaceX mit den »Falcon«-Raketen insgesamt rund 7.400 Tonnen Nutzlast in den Orbit befördert. Von den rund 650 absolvierten Orbitalstarts entfielen über 540 auf bereits zuvor geflogene (»flight-proven«) »Falcon«-Raketen; allein 2025 führte SpaceX 170 Missionen durch und erzielte bei 159 Starts mit wiederverwendbaren Boostern eine Erfolgsquote von über 99 Prozent bei den angestrebten Booster-Bergungen. Strategisch fungiert zukünftig »Starship« (eine wiederverwendbare Schwerlastrakete) als Hebel für Skalierung, indem es nicht nur das bestehende Launchgeschäft (»Falcon«) transformiert, sondern auch neue Anwendungen wie massive Satellitenkonstellationen, orbital AI und langfristig Mond- und Mars-Infrastruktur wirtschaftlich tragfähig machen soll. Gleichzeitig ermöglicht die angestrebte vollständige Wiederverwendbarkeit potenziell eine völlig neue Kostenstruktur im Raumfahrtsektor und damit strukturelle Wettbewerbsvorteile gegenüber allen Wettbewerbern.

Stärken: technologische Marktführerschaft, untermauert durch hohe Startanzahl (>150 Flüge p.a.) und Missionserfolg (>99 Prozent). Die Wiederverwendbarkeit der »Falcon«-Flotte sichert strukturelle Kostenvorteile, während »Starship« als strategischer Hebel für zukünftige Skalierung und neue Geschäftsfelder dient.

Schwächen: Die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und das Erschliessen neuer Märkte sind existenziell vom Erfolg des »Starship«-Programms abhängig. Verzögerungen oder Misserfolge stellen ein signifikantes Geschäftsrisiko dar.

3. AI (xAI/Grok/Compute, 18 Prozent des Umsatzes 2025)

Das AI-Segment basiert auf einer vertikal integrierten Plattform aus Compute-Infrastruktur, KI-Modellen (»Grok«) und Anwendungen für Privat- und Geschäftskunden. Umsätze werden über monatliche Nutzungsabonnements, API-Zugänge und potenzielle Enterprise-Lösungen generiert, während die Integration mit der Plattform X (ehemals Twitter) einen Daten- und Distributionsvorteil bietet. Langfristig zielt das Geschäftsmodell auf Skalierung über kostengünstige Compute-Infrastruktur bis hin zu orbitalen Rechenzentren. Die dafür nötige Rechenleistung wird über den Datacenter-Cluster »Colossus« bereitgestellt. Den grössten infrastrukturellen Engpass bildet jedoch die Verfügbarkeit von KI-Chips: Laut Börsenprospekt hängt orbitale KI im grossen Massstab davon ab, deutlich mehr KI-Chips zu beschaffen, als derzeit verfügbar sind. Diesem Engpass soll mit dem Aufbau einer eigenen Chip-Fertigung (»Terafab«) begegnet werden – ein zentrales Projekt, das erhebliche Investitionen erfordert. Parallel hat SpaceX die Wertschöpfung in Richtung Anwendung erweitert und sich eine Option auf die Übernahme von Cursor gesichert – einem Tool, das Softwareentwicklung automatisiert und beschleunigt. Als Gegenleistung würden Class-A-Aktien ausgegeben werden auf Basis eines implizierten Equity Values von Cursor von 60 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion ist Teil der Strategie, die gesamte KI-Wertschöpfung von der Infrastruktur bis zur Anwendung zu kontrollieren und über Entwicklertools direkten Zugang zum Enterprise-Applications-Markt zu erschliessen. Zu beachten ist ein produktseitiges Risiko: Bestimmte KI-Produkte, darunter Grok, bieten Features bzw. Modi für freizügigere, weniger zurückhaltende Ergebnisse (etwa einen »spicy image mode« und einen »unhinged voice mode«). Laut Börsenprospekt können solche Funktionen das Risiko regulatorischer Prüfungen, Durchsetzungsmassnahmen, Rechtsstreitigkeiten oder Schadensansprüche erhöhen.

Stärken: vertikal integrierte KI-Plattform von der Infrastruktur (»Colossus«, »Terafab«) über Modelle (Grok) bis zur Anwendungsebene (Cursor). Die Anbindung an X bietet einen strategischen Daten- und Distributionsvorteil.

Schwächen: extremer Kapitalbedarf für den Aufbau eigener Infrastruktur (insbesondere Chip-Fertigung »Terafab«) und teure strategische Zukäufe (Cursor). Zudem produktinhärente Risiken durch unzensierte KI-Modi, die zu regulatorischen und rechtlichen Problemen führen können.

Von SpaceX definiertes adressierbares Marktpotenzial (TAM) so gross wie das US-BIP

Den adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) schätzt SpaceX auf rund 28,5 Billionen US-Dollar (US-Englisch: 28,5 Trillionen US-Dollar), er verteilt sich sehr ungleich auf die drei SpaceX-Geschäftssegmente. SpaceX adressiert daher nicht nur einen Sektor, sondern verschiedene Märkte in etwa der Grössenordnung der gesamten US-Volkswirtschaft (ca. 100 Prozent des derzeitigen US-BIP). Der grösste Anteil entfällt mit ca. 26,5 Billionen US-Dollar auf AI, getrieben durch Infrastruktur, Enterprise-Anwendungen und digitale Services. Enterprise Applications decken nahezu die gesamte Wertschöpfung von Unternehmen ab: Dadurch entsteht ein sehr grosser TAM, da sich KI über alle Industrien und Funktionen skalieren lässt. Das Connectivity-Segment adressiert etwa 1,6 Billionen US-Dollar, insbesondere durch globales Breitbandinternet und Mobile-Konnektivität (inklusive Satellite-to-Mobile). Das Space-Segment ist mit rund 370 Milliarden US-Dollar deutlich kleiner, fungiert jedoch als strategischer Hebel für die anderen Geschäftsfelder.

Weitere Zukunftsmärkte (»Future Markets«)

Die »Future Markets« von SpaceX beschreiben eine Reihe potenzieller Geschäftsfelder, die heute noch nicht oder nur in sehr geringem Umfang kommerzialisiert sind, aber langfristig neue Industrien und Wertschöpfungsketten schaffen könnten. Dazu gehören insbesondere Raumfahrttourismus, In-orbit Manufacturing (Produktion im All), Punkt-zu-Punkt-Transport auf der Erde über Raketen, Aufbau einer Mond-Ökonomie, Energieproduktion im All, Transport und Logistik zwischen Erde, Mond und Mars sowie perspektivisch auch Asteroidenabbau.

Aus Investorenperspektive stellen diese Märkte keine kurzfristigen Umsatztreiber dar, sondern sind klar als strategische Langfristoptionen zu verstehen. Ihr wirtschaftliches Potenzial ist zwar enorm, aber stark abhängig davon, ob es SpaceX gelingt, die zugrunde liegende Infrastruktur – insbesondere durch »Starship« (massive Kostenreduktion und hohe Launch-Frequenz) – tatsächlich skalierbar und wirtschaftlich zu machen. Ohne diese Voraussetzung bleiben viele dieser Märkte theoretisch.

Strategie – Aufbau eines einzigartigen Ökosystems auf der Erde und im Weltall

SpaceX verfolgt eine integrierte Plattformstrategie entlang der drei Segmente Connectivity, Space und AI, um eine durchgängige Infrastruktur für globale Daten, Kommunikation und Anwendungen aufzubauen. Connectivity liefert als profitables Kerngeschäft die notwendigen Cashflows, während Space die technologische Basis und Kostenvorteile sichert und AI den grössten langfristigen Werttreiber darstellt. Insgesamt zielt das Unternehmen darauf ab, durch vertikale Integration und massive Investitionen neue Märkte zu erschliessen und ein skalierbares Ökosystem mit starken Netzwerkeffekten zu schaffen. Ergänzend dazu umfasst die Strategie auch die langfristige Entwicklung einer »Mond- und Marsökonomie«, bei der SpaceX Transport, Energie, Produktion und Infrastruktur ausserhalb der Erde etabliert, um völlig neue Märkte und Wachstumspotenziale zu erschliessen.

Intensiver Wettbewerb und hohe Kundenkonzentration

SpaceX bedient eine breit diversifizierte Kundenbasis von Staaten bis industriellen Endkunden, während der Wettbewerb gleichzeitig aus drei unterschiedlichen Industrien (Space, Connectivity, AI) kommt – mit klarer Führungsposition in Space/Connectivity, aber deutlich stärkerem Konkurrenzdruck im AI-Segment. Den wichtigsten und strategisch bedeutendsten Teil bilden staatliche Kunden, insbesondere die US-Regierung, NASA und Verteidigungsbehörden, die sowohl Launch-Services als auch spezialisierte Satellitenlösungen wie »Starshield« nachfragen. Daneben gewinnt das kommerzielle Geschäft zunehmend an Bedeutung: Unternehmen aus Bereichen wie Luft- und Schifffahrt, Energie oder Logistik nutzen »Starlink« für globale Konnektivität, während Satellitenbetreiber SpaceX als bevorzugten Launch-Anbieter einsetzen. Ergänzt wird dies durch ein stark wachsendes Privatkundensegment mit Millionen von »Starlink«-Nutzern sowie Telekommunikationspartnern, die Satellite-to-Mobile-Dienste in ihre Netze integrieren.

Auf der Wettbewerbsseite ist SpaceX gleichzeitig in mehreren, sehr unterschiedlichen Industrien aktiv. Im Bereich Raumfahrt und Launch-Services konkurriert das Unternehmen mit Akteuren wie ULA (Boeing/Lockheed), Blue Origin, ArianeGroup und Rocket Lab, wobei SpaceX derzeit klar bei Kosten, Frequenz und Skalierung führend ist. Im Connectivity-Segment stehen insbesondere Amazon Kuiper sowie Eutelsat/OneWeb im Fokus, während etablierte Anbieter wie Iridium oder Viasat eher als sekundäre Wettbewerber gelten. Es gibt auch mehrere relevante chinesische Wettbewerber, vor allem im Bereich Launch (Space) und zunehmend auch bei Satellitenkonstellationen (Connectivity). Im wichtigen AI-Bereich schliesslich trifft SpaceX über xAI auf starke Konkurrenz durch führende Anbieter wie OpenAI und Anthropic, wodurch hier der Wettbewerbsdruck deutlich höher und die Marktposition weniger gefestigt ist.

Unternehmenslenker Elon Musk – Erfolgs- oder Risikofaktor?

Das Managementteam von SpaceX besteht aus insgesamt neun Direktoren. Seit der Unternehmensgründung 2002 und auch nach dem Börsengang fungiert Elon Musk als CEO, Chief Technology Oﬃcer (CTO) und Chairman. Gwynne Shotwell ist seit 2008 Chief Operating Oﬃcer (COO) und Bret Johnsen seit 2011 Chief Financial Oﬃcer (CFO) des Unternehmens.

Ein kritischer Punkt von SpaceX ist die starke Abhängigkeit von Elon Musk als zentraler strategischer und operativer Entscheider, kombiniert mit einer Governance-Struktur, die ihm eine sehr hohe Kontrolle sichert. Laut vorliegenden Unterlagen hält Musk eine dominante Stimmrechtsmehrheit (85 Prozent), was die Einflussmöglichkeiten externer Investoren begrenzt. Hinzu kommt, dass sowohl Musk selbst als auch mehrere Directors parallel in anderen Unternehmen aktiv sind, was zu Interessenkonflikten und einer Verwässerung der Managementaufmerksamkeit führen kann. Gerade im Kontext strategischer Überschneidungen zwischen SpaceX, xAI, Tesla und X stellt sich die Frage, inwieweit Kapitalallokation, Technologieentwicklung und Priorisierung stets im besten Interesse von SpaceX erfolgen. Gleichzeitig kann die enge Verzahnung der Unternehmen zwar Synergien schaffen, erhöht aber auch die Komplexität und erschwert eine klare Abgrenzung der Wertschöpfung. Auch die Vergütungsstruktur des Unternehmens, insbesondere für Elon Musk persönlich, erscheint exzessiv, auch wenn sie an gewisse operative Erfolge und eine steigende Aktienmarktbewertung gekoppelt ist.

Insgesamt ergibt sich ein Spannungsfeld: Einerseits ist Musks Vision und Umsetzungshistorie ein zentraler Erfolgsfaktor, andererseits führen die hohe Personenkonzentration und potenzielle Interessenkonflikte zu erhöhten Governance- und Schlüsselpersonenrisiken, die aus Investorensicht kritisch zu berücksichtigen sind.