Derweil hat der Waffengang im Iran den Nahen Osten in Turbulenzen gestürzt und die Energiepreise nach oben schnellen lassen. Da dadurch der Inflationsdruck massiv zunahm, kippten die geldpolitischen Szenarien, auch und gerade in den USA. Die Flut an Ereignissen ruft die Trader auf den Plan. Diese Anlegerspezies versucht, aus den mitunter starken Kursbewegungen Profit zu schlagen.

Stark steigende Volumen

Ein beliebtes Instrument für diese meist kurzfristig ausgelegten Strategien sind Hebelprodukte. Sie machen es einerseits möglich, überproportional an steigenden Kursen zu partizipieren. Das Gegenmodell zu einem solchen Long-Ansatz sind Short-Produkte. Hier setzt der Anleger darauf, dass ein Asset an Wert verliert. Ein Blick in die Statistik der SIX Swiss Exchange zeigt: Die Trader sind auch in der Schweiz auf dem Vormarsch. Für die ersten neun Monate 2026 meldete die Börse im Bereich Hebelprodukte ein kumuliertes Handelsvolumen von gut CHF 5 Mrd. Damit lag der Umsatz um 73% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

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Erfolgreiche Expansion

Leonteq ist im April 2025 als siebter Emittent in diesen Markt eingetreten. Für diesen wichtigen Expansionsschritt hatte das Zürcher Fintech eine hochmoderne, automatisierte Retail-Flow-Plattform entwickelt. Sie bietet den Kunden Zugang zur Welt der Hebelprodukte und sorgt dafür, dass sich die Anleger auf faire Preise, hohe Volumen und eine effiziente Abwicklung verlassen können. Gestartet ist Leonteq an der SIX Swiss Exchange mit rund 2'500 Hebelprodukten. Mittlerweile ist das Angebot an diesem Handelsplatz auf etwa 20'000 Exemplare gestiegen. Hinzu kommen weitere rund 3'400 Hebelpapiere mit einer Kotierung an der BX Swiss.

Logischer Schritt

Bisher bietet Leonteq drei verschiedene Arten von Hebelprodukten an. Neben Mini-Futures zählen dazu Warrants mit Knock-out sowie klassische Warrants. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Palette zu erweitern beziehungsweise abzurunden. Leonteq führt Constant-Leverage-Zertifikate ein. Nomen est omen: Bei dieser Struktur bleibt der zugrunde liegende Hebel, anders als bei Mini-Futures oder Warrants, konstant. In den vergangenen Jahren hat diese Struktur einen festen Platz im Schweizer Markt für Hebelprodukte gefunden. Leonteq möchte dazu beitragen, das Angebot weiter auszubauen und dabei für faire und verlässliche Konditionen zu sorgen. Neben Aktien erhalten die Kunden mit ausgewählten Constant-Leverage-Zertifikaten eine weitere Möglichkeit, auf Renditejagd zu gehen. Angesichts der Vielzahl an Themen sollte es auch in Zukunft keinen Mangel an Trading-Chancen geben.