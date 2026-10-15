Die Verbraucherstimmung bleibt dagegen schwach. Wenn man bedenkt, wie stark die Preise für US-Verbraucher insgesamt seit der COVID-19-Pandemie gestiegen sind, ist das verständlich. Gemessen am US Consumer Price Index betrug der Preisanstieg in den letzten sechs Jahren etwa 30%. Zum Vergleich: Von 2012 bis 2019 waren es nur etwa 14%. Ganz egal, wie die Lage ist – über eine solche Teuerung werden sich Verbraucher niemals freuen. Abgesehen davon messe ich den Stimmungsbarometern in der Regel ohnehin weniger Bedeutung bei als den harten Konjunkturdaten.

3. Noch nie war der Anstieg der KI-Investitionen so stark wie heute

Das schiere Volumen der KI-Investitionen ist ein bislang einmaliges Phänomen. Das meiste Kapital davon – geschätzte 800 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr – fliessen in den Bau riesiger KI-Rechenzentren und damit verbundener Projekte in den USA. Trotz des steigenden Widerstands seitens der Politik wird es nicht weniger. Im Gegenteil: Die Prognosen wurden mehrfach angehoben. Ich erwarte auch für 2027 und 2028 Anstiege.

Das gibt der US-Wirtschaft enormen Auftrieb. Ausserdem gehe ich davon aus, dass wir die Auswirkungen des KI-Booms nicht korrekt erfassen. Es könnte noch Jahre dauern, bis die Volkswirte ein genaues Mass für das Wachstum dieses Bereichs finden. Auch ich kann es nicht genau sagen, aber auf Grundlage meiner Erfahrung gehe ich davon aus, dass wir das BIP-Wachstum möglicherweise um 0,5 bis 1 Prozentpunkt unterschätzen. Wie lässt sich jedes Mal erfassen, wenn jemand ein KI-Token nutzt, um ein effizienteres Finanzmodell zu erstellen – und das in einem Bruchteil der Zeit, die ein Mensch dafür benötigen würde? In zehn Jahren halten wir vielleicht 4% bis 5% Wachstum für ein angemessenes Mass für das, was wir gerade erleben. Schon damals in der Dotcom-Ära haben wir uns oft schwergetan, den wirtschaftlichen Nutzen der Datenbits zu beziffern, die um die Welt sausten.

Ausserdem betrachten die Technologieriesen, auf die der Grossteil der Investitionen entfällt, diese Ausgaben zweifellos als existenziell. Die sogenannten Hyperscaler – Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle – zählen zu den rentabelsten Unternehmen der Welt, und sie beteiligen sich am Rennen um die Vorherrschaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Angesichts ihrer hohen Einsätze gehe ich nicht davon aus, dass eines dieser Unternehmen in absehbarer Zeit zurücksteckt.

