- Während Washington Chinas technologischen Einfluss begrenzen will, setzen internationale Pharmakonzerne zunehmend auf chinesische Wirkstoffinnovationen.
- Die US-Zwischenwahlen haben die Anlegerstimmung gegenüber chinesischen Biotechnologieunternehmen verbessert, auch wenn regulatorische Risiken bestehen bleiben.
- Drei Märkte, drei Wachstumstreiber: China entwickelt sich zum globalen Biotech-Innovator, Indien profitiert vom steigenden Bedarf an Gesundheitsversorgung und Südkorea vom Biosimilar-Boom.
- Der Bellevue Emerging Markets Healthcare Fonds ermöglicht gezielte Investments in aufstrebende Segmente des Gesundheitssektors, die in traditionellen Healthcare-Portfolios häufig unterrepräsentiert sind.
Die US-Zwischenwahlen vom 3. November 2026 sorgen für neuen Rückenwind bei chinesischen Biotechnologieunternehmen. Die veränderten Mehrheitsverhältnisse im Kongress erschweren es, zusätzliche gesetzliche Einschränkungen gegenüber dem Sektor durchzusetzen. Regulatorische Risiken bleiben jedoch bestehen, zumal Massnahmen gegen chinesische Biotechunternehmen in der Vergangenheit von beiden Parteien unterstützt wurden. Zudem tritt der neue Kongress erst im Januar 2027 sein Amt an. Auch der im Dezember 2025 in Kraft getretene BIOSECURE Act befindet sich weiterhin in der Umsetzung, wobei die erste Liste der betroffenen Unternehmen bis Ende 2026 vorliegen soll. Dennoch zählten Gesundheitsaktien zu den Gewinnern der Kursrally in Hongkong nach den Wahlen, und Anleger investierten wieder verstärkt in chinesische Biotechunternehmen wie Hansoh, WuXi AppTec und BeOne Medicines.
Entscheidend für die langfristigen Perspektiven sind jedoch strukturelle Wachstumstreiber, die weit über die aktuelle geopolitische Entwicklung hinausreichen.
China: Innovation statt Nachahmung
China hat sich von einem Produktionsstandort für Generika zu einem wichtigen Innovationszentrum der globalen Pharmaindustrie entwickelt. Chinas Anteil an der weltweiten Medikamentenentwicklungspipeline ist von 18% im Jahr 2021 auf mittlerweile rund 30% gestiegen. Besonders in der Onkologie gewinnen chinesische Biotechnologieunternehmen international an Bedeutung.
Ein entscheidender Vorteil ist die Geschwindigkeit der Medikamentenentwicklung. Frühe klinische Entwicklungsphasen dauern in China häufig drei bis vier Jahre, verglichen mit fünf bis sieben Jahren in den USA. Gleichzeitig stehen internationale Pharmakonzerne vor einer Welle auslaufender Patente und müssen ihre Entwicklungspipelines erneuern. Zunehmend finden sie vielversprechende Wirkstoffkandidaten in China. Chinesische Unternehmen schlossen 2025 Auslizenzierungsvereinbarungen im Rekordwert von USD 137.7 Mrd. ab. Dies entspricht rund der Hälfte des weltweiten Volumens an Lizenzvereinbarungen. Für 2026 zeichnet sich ein neuer Höchststand ab.
Indien: Die Nachfrage nach Gesundheitsversorgung wächst
In Indien steht weniger die Innovation als vielmehr der Zugang zu medizinischer Versorgung im Mittelpunkt. Steigende Einkommen, eine wachsende Mittelschicht und eine weiterhin unzureichende Gesundheitsinfrastruktur treiben die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen medizinischen Leistungen an.
Davon profitieren insbesondere private Krankenhausbetreiber wie Apollo Hospitals, Max Healthcare und Fortis Healthcare. Sie investieren in zusätzliche Behandlungskapazitäten und den Ausbau bestehender Einrichtungen. Für Anleger eröffnet sich damit ein langfristiger Wachstumstrend, der stärker von steigenden Patientenzahlen und Gesundheitsausgaben als von den Ergebnissen einzelner klinischer Studien abhängt.
Südkorea: Chancen durch Patentabläufe
Südkorea hat sich zu einem führenden Standort für Biosimilars entwickelt. Diese Nachfolgeprodukte biologischer Arzneimittel gewinnen an Bedeutung, wenn der Patentschutz etablierter Medikamente ausläuft. In den kommenden Jahren betrifft dies zahlreiche umsatzstarke Präparate, darunter Mercks Krebsimmuntherapie Keytruda, das mit einem Umsatz von USD 31.7 Mrd. im Jahr 2025 umsatzstärkste Medikament der Welt, dessen wichtigste Patente ab 2028 auslaufen.
Unternehmen wie Celltrion verfügen über die technologischen Kompetenzen, Biosimilars eigenständig zu entwickeln, herzustellen und international zu vermarkten. Der steigende Kostendruck auf die Gesundheitssysteme dürfte die Nachfrage nach günstigeren Alternativen zu etablierten biologischen Medikamenten zusätzlich unterstützen.
Unterschiedliche Wachstumstreiber – attraktive Anlagechancen
Die Gesundheitsmärkte der Schwellenländer entwickeln sich zunehmend zu einem eigenständigen Anlagesegment mit attraktiven Perspektiven. Allerdings unterscheiden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Geschäftsmodelle und regulatorischen Risiken erheblich. Für Anleger kommt es deshalb darauf an, die aussichtsreichsten Unternehmen zu identifizieren und deren Wachstumspotenzial richtig einzuschätzen.
Der Bellevue Emerging Markets Healthcare Fonds (LU1585228452 | B-USD) setzt genau hier an und bietet Anlegern einen gezielten Zugang zu diesem spezialisierten Anlagesegment:
- Zugang zu strukturellem Wachstum: Gezielte Investments in chinesische Biotechnologie, indische Gesundheitsdienstleister und südkoreanische Biosimilar-Spezialisten.
- Ein spezialisiertes Anlageuniversum: Für Emerging Markets Healthcare steht derzeit kein entsprechender ETF zur Verfügung.
- Aktive Titelselektion: Fundamentaler, bewertungsorientierter Investmentansatz mit gezielter Auswahl vielversprechender Unternehmen unabhängig von Benchmark-Gewichtungen.
- Diversifikationspotenzial: Ergänzung bestehender Healthcare-Portfolios mit Unternehmen und Wachstumstreibern, die in traditionellen Strategien häufig unterrepräsentiert sind.
Damit eröffnet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, ihr Healthcare-Engagement gezielt zu erweitern und an der wachsenden Bedeutung der Schwellenländer für die globale Gesundheitsindustrie teilzuhaben.
Bellevue – Excellence in Specialty Investments
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf die Bereiche Gesundheitsanlagen, Small & Mid Cap-Strategien sowie weitere Wachstumsstrategien, bei denen ein aktiver Managementstil besonders erfolgversprechend ist. Das Produktangebot umfasst Investmentfonds, active ETFs, Investmentgesellschaften sowie institutionelle Mandate. Gegründet 1993 und an der SIX Swiss Exchange notiert, beschäftigt Bellevue rund 75 Mitarbeitende und schafft durch attraktive Anlageperformance Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2026 beträgt das verwaltete Kundenvermögen CHF 4.8 Mrd.
Disclaimer
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