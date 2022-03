Ausblick 2022: Echter Silberstreif am britischen Aktienmarkt

Der FTSE 100 Index hat im Laufe des Jahres bis Anfang Dezember um über 10 Prozent zugelegt1 und britische Unternehmen schütteten wieder Dividenden aus. Dieser Aufwärtstrend dürfte auch im Jahr 2022 anhalten und Anlagechancen für Stock-Picker schaffen.

2020 hatte es bei Dividendenzahlungen Nullrunden gegeben, da die Lage aufgrund des pandemiebedingten wirtschaftlichen Stillstands zu Beginn des Jahres zunächst aussichtslos erschien. Seit dem Tief im März 2020 hat der FTSE 100 über 40 Prozent an Boden gutgemacht. Doch das ist nichts im Vergleich zu der rasanten Entwicklung des US-amerikanischen S&P 500, der sich im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelte.2

Obwohl der britische Aktienmarkt auf ein ausgezeichnetes Jahr zurückblickt, ist er bei vielen Anlegern weiterhin relativ unbeliebt. So haben Anleger in den ersten 10 Monaten des Jahres 2021 8 Milliarden GBP aus britischen Aktienfonds abgezogen, von einem investierten Kapital von insgesamt 235 Milliarden.3 Das bedeutet, dass in fünf von sechs Jahren seit dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 Mittelabflüsse zu verzeichnen waren. Ein Hedgefonds bezeichnete Grossbritannien als den „Jurassic Park der Börsen“, da die Anleger nicht an Wachstum, sondern lediglich an soliden Dividenden interessiert seien.4

Ein Grund für diesen Umstand dürfte die mangelnde Präsenz von Tech-Werten im britischen Leitindex sein, denn seit 2018 sind die US-Technologieriesen die massgeblichen Triebfedern für die globalen Märkte (Abb. 1). Klammert man die „Big Six“ der Tech-Branche – Alphabet, Apple, Amazon, Facebook, Netflix und Microsoft – jedoch aus, ist die Performance des S&P 500 durchaus mit der Entwicklung anderer Indizes vergleichbar. Und der Nasdaq lag im Dezember 2021ohne Berücksichtigung seiner fünf grossen Tech-Werte sogar deutlich im Minus.5

Rückkehr zur Normalität

Grossbritannien ist auf den Weg zur Normalität zurückgekehrt. Die nach dem Brexit-Deal herrschende Volatilität scheint sich gelegt zu haben, JP Morgan zeigte sich vor Kurzem erstmals seit dem Referendum in Bezug auf britische Aktien wieder optimistisch6, und im Sommer begrüsste Bloomberg die wieder steigende Zahl an Börsengängen am Finanzplatz London, die im ersten Halbjahr 2021 um 467 Prozent mit einer Bewertung in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar zugenommen haben. Derweil sind die Bewertungen von britischen Aktien weiterhin vergleichsweise günstig. Die M&A-Aktivitäten haben ein Rekordniveau erreicht, unter anderem auch weil das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar so schwach ist wie seit 35 Jahren nicht mehr. Seit Jahresbeginn wurden am britischen Markt 12 Transaktionen von über 500 Mio. US-Dollar abgeschlossen – ein Höchststand seit 2007. Der durchschnittliche Transaktionswert liegt nun bei 2,6 Milliarden US-Dollar und erreicht damit fast ein Allzeithoch. Private-Equity-Investoren haben in Summe einen Aufschlag von 10 Milliarden US-Dollar für börsennotierte Unternehmen gezahlt, um Bewertungsunterschiede zu eliminieren – ein Rekordhoch, das unter anderem auf Transaktionen wie die Übernahme der Supermarktkette Morrisons zurückzuführen ist.7

Dem Chefmarktstrategen von JP Morgan zufolge kaufen oder verkaufen die meisten Aktienanleger ihre Aktien heutzutage nicht mehr ausgehend von bestimmten Fundamentaldaten. Für uns sind diese jedoch eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Der britische Markt ist viel differenzierter als oft angenommen. Es handelt sich um einen Markt für Stock-Picker und unser Team ist darauf ausgerichtet. Wir wissen, dass es dort gute Unternehmen gibt, da wir mit ihnen in engem Austausch stehen. Dies ist für unseren Anlageprozess von entscheidender Bedeutung und wir nehmen unsere Aufgabe ernst.

Angesichts der steigenden Anzahl passiver Anleger und handelsorientierter Manager kommt unserer Meinung in Fragen der Unternehmensführung besonderes Gewicht zu. Daher suchen wir den aktiven Dialog, um die Gründe für die verzeichnete Performance zu analysieren. Wir legen ausserdem Wert auf eine verantwortungsvolle Ausübung der Eigentümerrolle (Stewardship) und haben ein Mitsprachrecht bei Governance-Themen. Wir sind auch bereit, gegen das Management zu stimmen, wobei wir die Gründe für unsere Entscheidung erläutern und auf unseren Anlageprozess vertrauen.

Ein Blick in die Zukunft

Der Aufwärtstrend in Grossbritannien hält schon zwar eine ganze Weile an, doch britische Aktien sind weiterhin eine verlässliche Alternative zu höher bewerteten und engen Märkten, sodass Spielraum nach oben besteht. Der Markt ist differenzierter als oft angenommen und bietet nicht nur im Bankensektor und Rohstoffbereich Kaufgelegenheiten. Mit unserem fundamental orientierten Research-Prozess spüren wir verborgene Schätze auf, denn wir haben ein gutes Auge für unbeliebte Aktien, die sich zwar enttäuschend entwickelt haben, aber weiterhin vielversprechend sind. Als engagierte aktive Anleger beschäftigen wir uns darüber hinaus intensiv mit den Gründen für die verzeichnete Performance. In der Erwartung, dass der sich am britischen Markt abzeichnende Silberstreif anhalten wird, nehmen wir eine pragmatische und geduldige Haltung ein.

