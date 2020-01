Fünf-in-Eins: das neue Vontobel Crypto Portfolio

Die wohl bekannteste der Kryptowährungen macht wieder von sich reden. Denn seit Anfang des Jahres konnte Bitcoin um rund 20% zulegen. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das Jahr noch sehr jung ist. Doch ist das nicht der einzige Grund, weshalb Bitcoin wieder zunehmend in den Fokus geraten ist. Denn im Mai dieses Jahres steht das nächste und somit dritte «Halving» an; die Belohnung, welche Miner für das Aufrechterhalten des Netzwerkes erhalten wird also geringer. Historisch gesehen hat sich der Bitcoin-Kurs jeweils nach den Halvings stark erhöht. Es ist jedoch alles andere als sicher, dass dies auch in diesem Jahr passieren wird. Denn die vergangene Performance liefert keinerlei Hinweise auf die künftige Entwicklung. Für Anleger könnten sich aber interessante Opportunitäten ergeben.

Tracker-Zertifikate auf Kryptowährungen bieten Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu einer relativ jungen Anlageklasse. Während Vontobel als Pionier auf diesem Gebiet bereits seit 2017 Bitcoin in einem Zertifikat abbildet, wurde das Angebot mit der Zeit um weitere Kryptowährungen erweitert. Möglich wurde dies durch die Entstehung neuer Währungen, die auch an Marktanteil – und somit an Liquidität – gewonnen haben. Wie in dem Chart unten zu sehen ist, war Bitcoin vor ein paar Jahren mit einem Marktanteil von über 90% noch alleiniger Plartzhirsch. Heute beläuft sich der Anteil auf nur noch 65% mit Ether (8.5%) und Ripple (4.8%) auf Platz zwei und drei.

Wenn Sie als Anleger von einer steigenden Wertentwicklung der grössten Kryptowährungen ausgehen, nicht aber in eine Bestimmte investieren möchten, bieten wir neu ein Tracker-Zertifikat auf einen Krypto-Basket an. Der Basket besteht bei Anfangsfixierung zu je 20% aus Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple und Litecoin. Eine fixe Laufzeit gibt es nicht. Das Produkt wird in US-Dollar gehandelt und an der SIX Structured Products Exchange kotiert. Der Anleger trägt das Emittentenrisiko sowie das Risiko des Basiswertes.

