Den MOVA V70 zum Vorteilspreis kaufen

An der Börse gilt ein einfaches Prinzip: Geld sollte möglichst nicht ungenutzt herumliegen, sondern für den eigenen Vermögensaufbau arbeiten. Im Alltag ist die Rechnung ähnlich - nur wird hier nicht Kapital, sondern Zeit eingesetzt. Und genau diese wertvolle Ressource kann heute gespart werden.

Möglich machen es Marken wie MOVA. Das Unternehmen positioniert sich als Anbieter von KI-basierten Smart-Living-Lösungen. Neben Haushaltsreinigung gehören inzwischen auch Produkte für Outdoor, Küche, Körperpflege, Haustiere und Luftreinigung zum Portfolio. Der Premium-Saugroboter MOVA V70 Ultra Complete übernimmt die tägliche Bodenreinigung autonom – vom Saugen und Wischen bis zur Reinigung und Trocknung der Wischpads.

Das Gerät bringt die wertvollste Rendite: Lebenszeit

Interessant ist dabei weniger die schiere Zahl an Funktionen als die Idee dahinter: Der V70 arbeitet dort weiter, wo herkömmliche Saugroboter an Grenzen stossen. Sein Wischpad kann sich um bis zu 16 Zentimeter ausfahren, die Seitenbürste um bis zu 12 Zentimeter. Dazu kommen 40'000 Pa Saugkraft und eine Kletterfähigkeit, die einen positiven Börsenchart in nichts nachsteht: bis zu 9 cm schafft das Gerät. Damit erklimmt der V70 jede Altbau-Schwelle.

So wird aus einem klassischen Haushaltsgerät zunehmend ein autonomes System. Der Roboter erkennt seine Umgebung, navigiert selbstständig und übernimmt den Grossteil der Saug- und Wischarbeit, ohne dass man ständig eingreifen muss. Auch der Praxistests von PC Tipp zeigt, dass das System funktioniert. Selbst schwierig zu erreichende Stellen, wie die Zwischenräume von Stuhl- und Tischbeinen, reinigt der V70.

