Termine Unternehmen
      CHN Nio Q2-Zahlen
      DEU Hapag Lloyd Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten
      IRL Medtronic Q1-Zahlen
      USA Paolo Alto Networks Q4-Zahlen
      USA Dell Technologies Q2-Zahlen
      SGP/HKG Shein voraussichtlich Börsengang in Hongkong

Termine Konjunktur
      DEU Einzelhandelsumsatz 7/26
      ESP S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
      ITA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 
      ITA BIP Q2/26 
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 
      ITA Arbeitslosenquote 7/26
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 
      EUR Verbraucherpreise 8/26 
      ITA Verbraucherpreise 8/26 
      EUR Arbeitslosenquote 7/26
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 
      USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26
      USA Bauinvestitionen 7/26
      IRL Informelles Treffen der Aussenminister der EU-Staaten (Gymnich-
          Treffen)
      IRL Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
      USA Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister

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(AWP)