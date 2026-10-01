Termine Unternehmen
      DEU Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Strasskirchen
      USA Nike Q1-Zahlen
      GBR Accenture Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      ITA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
      FRA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 
      DEU Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 
      EUR Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 
      ITA Arbeitslosenquote 8/26
      EUR Arbeitslosenquote 8/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 
      USA Bauinvestitionen 8/26
      USA ISM-Index 9/26
      DEU Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon 
          Prime

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(AWP)