Termine Unternehmen
      IRL Ryanair Holdings Q2-Zahlen
      USA Fox Corp Q1-Zahlen
      USA Palantir Technologies Inc Q3-Zahlen
      USA Apple Q4-Zahlen
      USA Marriott International Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Einzelhandelsumsatz 9/26
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 
      USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26
      USA Bauinvestitionen 9/26
      DEU Online-Pressegespräch Frankfurt School of Finance & Management 
          Einladung zum Start des neuen Private Credit Radar, Frankfurt
      DEU Pressegespräch: Finanzplattform Nordnet startet in Deutschland
      USA Supreme Court der USA tagt, Washington
      DEU Digitalgipfel der Bundesregierung / Schwerpunkt KI, Berlin

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(AWP)