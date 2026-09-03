Termine Unternehmen
      DEU Chemieverband VCI Bericht zum zweiten Quartal
      DEU Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026
      FRA Vivendi Halbjahreszahlen
      DEU Deutsche Börse/STOXX Überprüfung der DAX-Indizes
      USA Ciena Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      ESP S&P Global PMI Dienste 8/26
      ITA S&P Global PMI Dienste 8/26
      FRA S&P Global PMI Dienste 8/26 
      GER S&P Global PMI Dienste 8/26 
      EUR S&P Global PMI Dienste 8/26 
      GBR S&P Global PMI Dienste 8/26 
      EUR Erzeugerpreise 7/26
      DEU IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
      USA Handelsbilanz 7/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA S&P Global PMI Dienste 8/26 
      USA ISM Services Index 8/26
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(AWP)