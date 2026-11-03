Termine Unternehmen
      DEU Evonik Q3-Zahlen 
      NLD Philips Q3-Zahlen
      DEU Lufthansa Q3-Zahlen 
      DEU FMC Corp Q3-Zahlen
      DEU Norma Group AG Q3-Zahlen
      DEU Bayer Q3-Zahlen 
      AUT Raiffeisen International Q3-Zahlen
      SAU Aramco Q3-Zahlen
      DEU Schaeffler AG 9Monatszahlen 
      GBR ABF Jahreszahlen
      FIN Stora Enso AB Capital Markets Day
      USA DuPont Q3-Zahlen
      ITA Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen
      DEU Biontech Q3-Zahlen
      USA Pfizer Q3-Zahlen
      ITA Ferrari N.V. Q3-Zahlen
      USA American International Group Inc Q3-Zahlen
      USA International Paper 
      USA Amgen Q3-Zahlen
      USA Booking Q3-Zahlen
      USA AMD Q3-Zahlen
      USA Mosaic Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      USA Auftragseingang Industrie 9/26
      USA Midterms: Kongresswahlen in den USA

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)