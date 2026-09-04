Termine Unternehmen
      GBR Standard Life Halbjahreszahlen
      GBR Unilever Capital Markets Day

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 7/26
      DEU Arbeitszeitwünsche 2025
      DEU Dienstleistungsbereich Umsatz 7/26
      DEU Verarbeitendes Gewerbe Umsatz 7/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 7/26
      USA Arbeitsmarktbericht 8/26
      DEU CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten 
          Schneider 
      DEU Beginn der Elektronikmesse IFA 2026  +09.00 
          Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins 
          Regierendem Bürgermeister Kai Wegner
      DEU 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister 
          Kaweh Mansoori , berät sich mit Anrainern des Rheins zur 
          aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss.

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(AWP)