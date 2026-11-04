Termine Unternehmen
      DEU Fresenius SE Q3-Zahlen 
      DEU Fraport Q3-Zahlen 
      DEU Vonovia Q3-Zahlen 
      DEU Heidelberg Q3 Trading Update
      DEU Siltronic AG Q3-Zahlen
      DEU Continental 9Monatszahlen
      NLD Ahold Delhaize Q3-Zahlen
      DEU BMW Q3-Zahlen 
      DNK Novo Nordisk Q3-Zahlen
      DEU AUTO1 Q3-Zahlen
      GBR Marks and Spencer Group PLC Halbjahreszahlen
      GBR Smith & Nephew PLC Q3-Umsatz
      NLD Wolters Kluwer NV 9Monate Trading Update
      DEU Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. 
          Quartal 2026, Frankfurt/M.
      USA The Kraft Heinz Company Q3-Zahlen
      USA McDonald's Q3-Zahlen
      USA New York Times Co Q3-Zahlen
      USA Uber Q3-Zahlen
      USA Stanley Q3-Zahlen
      USA News Corp Q1-Zahlen
      USA Expedia Group Inc Q3-Zahlen
      USA Qualcomm Inc Q4-Zahlen
      USA Allstate Corp Q3-Zahlen
      GBR ARM Holdings Q2-Zahlen
      GBR Unilever Capital Markets Day

Termine Konjunktur
      ESP Arbeitslosenzahlen 10/26
      ESP S&P Global PMI Dienste 10/26
      SWE Riksbank Zinsentscheid
      ITA S&P Global PMI Dienste 10/26
      FRA S&P Global PMI Dienste 10/26 
      DEU S&P Global PMI Dienste 10/26 
      EUR S&P Global PMI Dienste 10/26 
      GBR S&P Global PMI Dienste 10/26 
      EUR Verbraucherpreise 10/26 
      USA ADP Arbeitsmarktbericht 10/26
      USA Handelsbilanz 9/26
      USA S&P Global PMI Dienste 10/26 
      USA EIA Ölbericht 
      DEU Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines 
          Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

- Hinweis
      RUS Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)