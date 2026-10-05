Termine Unternehmen
      DEU VDMA Auftragseingang 8/26

Termine Konjunktur
      SPA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
      ITA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
      FRA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 
      DEU Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 
      EUR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 
      EUR Sentix-Investorenvertrauen 10/26
      GBR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 
      EUR Erzeugerpreise 8/26
      USA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 
      USA ISM-Index
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(AWP)