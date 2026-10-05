Termine Unternehmen DEU VDMA Auftragseingang 8/26 Termine Konjunktur SPA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 ITA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 FRA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 DEU Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 EUR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 EUR Sentix-Investorenvertrauen 10/26 GBR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 EUR Erzeugerpreise 8/26 USA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 USA ISM-Index -
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(AWP)