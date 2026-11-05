Termine Unternehmen
      DEU Hensoldt Q3-Zahlen
      JPN Toyota Q2-Zahlen
      LUX ArcelorMittal Q3-Zahlen
      DEU Commerzbank Q3-Zahlen 
      DEU Nordex Q3-Zahlen 
      DEU Aumovio Q3-Zahlen
      DEU Nemetschek Q3-Zahlen
      DEU Lanxess Q3-Zahlen 
      DEU Rational Q3-Zahlen 
      DEU HelloFresh Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Telekom Q3-Zahlen 
      AUT Kontron Q3-Zahlen 
      LUX SAF Q3-Zahlen
      DEU Siemens Healthineers Jahreszahlen 
      DEU DHL Q3-Zahlen 
      AUT ATS Corp Q2-Zahlen
      FRA Air France-KLM SA Q3-Zahlen
      FRA Legrand Q3-Zahlen
      DEU Rheinmetall Q3-Zahlen
      DEU Renk Q3-Zahlen
      DEU SGL Carbon Q3-Zahlen 
      DEU Deutz AG Q3-Zahlen
      FRA Veolia Q3-Zahlen
      SWE Skanska Ab Q3-Zahlen
      FRA Bouygues Q3-Zahlen
      FRA Engie Q3-Zahlen
      GBR Next Q3-Umsatz
      ITA Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Q3-Zahlen
      GBR Asos Jahreszahlen
      GBR National Grid Halbjahreszahlen
      GBR BT Halbjahreszahlen
      DNK A.P. Moller-Maersk Q3-Zahlen
      AUT Verbund Q3-Zahlen
      GBR Diageo plc Q1-Umsatz
      GBR Helios Towers PLC Q3-Zahlen
      GBR Tate & Lyle plc Halbjahreszahlen
      JPN Nintendo Co Ltd Halbjahreszahlen
      USA Kimberly-Clark Corp Q3-Zahlen
      USA Cigna Group Q3-Zahlen
      USA ConocoPhillips Co Q3-Zahlen
      USA Cummins Inc Q3-Zahlen
      DEU Hochtief Q3-Zahlen
      ITA Pireli Q3-Zahlen
      NLD Euronext NV Q3-Zahlen
      USA Lyft Inc Q3-Zahlen
      USA Airbnb, Inc. Q3-Zahlen
      USA Mattel Inc Q3-Zahlen
      USA Air Products & Chemicals Inc Q4-Zahlen
      CHN VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, 
          Shanghai
      DEU Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg
      USA Vodafone Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Industrie 9/26
      DEU Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
      FRA Industrieproduktion 9/26
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      ITA Einzelhandelsumsatz 9/26
      EUR Erzeugerpreise 9/26
      GBR BoE Zinsentscheid
      USA BIP Q3/26 
      USA Produktivität ex Agragr, Q3/26 
      USA ISM-Index Services 10/26
      LUX EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte

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(AWP)