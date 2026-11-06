Termine Unternehmen
      DEU Daimler Trucks Q3-Zahlen 
      GBR International Consolidated Air Q3-Zahlen
      FRA Airbus Auslieferungen und Aufträge 10/26
      ESP Amadeus Q3-Zahlen 
      DEU Stabilus Webcast Q4-Zahlen
      USA Moderna Inc Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Industrieproduktion 9/26
      FRA Leistungsbilanz 9/26
      FRA Beschäftigung Q3/26
      ESP Industrieproduktion 9/26
      EUR Einzelhandelsumsatz 9/26
      USA Arbeitsmarktbericht 10/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 
      DEU Wirtschaftsgipfel Biodiversität u.a. mit Bundesumweltminister Carsten 
          Schneider 
      DEU RWE und Kawasaki nehmen Wasserstoff-Gasturbine in Betrieb - mit 
          Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies , Lingen
      DEU Veranstaltung der Deutschen Bundesbank und Unternehmensverbände 
          «Konjunkturperspektiven für 2027», Hamburg
      DEU Finanzpolitischer Jugenddialog u.a. mit Bundesfinanzminister Lars 
          Klingbeil

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)