Termine Unternehmen
      DEU Allianz Q2-Zahlen 
      DEU Daimler Truck Q2-Zahlen  (8.00 Analysten- und 
          Pressekonferenz)
      DEU Lanxess Q2-Zahlen 
      DEU Munich Re Q2-Zahlen 
      DEU Porsche Automobil Holding Q2-Zahlen
      DEU EnBW Halbjahreszahlen 

Termine Konjunktur
      JPN CI-Index: Frühindikatoren 6/26 
      FRA ILO-Arbeitslosenquote Q2/26
      DEU Handelsbilanz 6/26
      DEU Industrieproduktion 6/26
      FRA Leistungsbilanz 6/26
      FRA Handelsbilanz 6/26
      USA Arbeitsmarktbericht 7/26
      USA Konsumentenkredite 6/26
      CHN Im- und Exporte 7/26
      DEU Bundesbank: Falschgeldzahlen 1. Halbjahr 2026, Frankfurt/M.
      COL Amtseinführung von Kolumbiens neuem Präsidenten Abelardo de la 
          Espriella, Cali

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(AWP)