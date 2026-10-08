Termine Unternehmen
      GBR Tesco Halbjahreszahlen
      GBR Imperial Brands Q4-Umsatz
      USA PepsiCo Q3-Zahlen
      NLD Aegon ausserordentliche Hauptversmmlung
      DEU Mercedes-Benz Pre-Close-Call Q3/26
      FRA Airbus Auslieferungen und Aufträge 9/26
      DEU Verbio Kapitalmarkttag
      KOR Samsung Electronics Q3-Zahlen 

Termine Konjunktur
      DEU Handelsbilanz 8/26
      DEU Lkw-Maut-Fahrleistungsindex September 2026
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Grosshandel Lagerbestände 8/26 
      USA Grosshandel Umsatz
      DEU Pressegespräch Crédit Agricole zu neuem Angebot für Privatkunden in 
          Deutschland u.a. mit Crédit-Agricole-CEO Olivier Gavalda und 
          Deutschland-Chef Frank Schönherr
      DEU Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, u.a. mit 
          Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche 
      DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Premierministers des 
          Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland, Andrew Burnham
      EUR Treffen der Euro-Gruppe
      DEU Creditreform-Studie: Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, 
          Herbst 2026
      EUR/CHN EU-Handelskommissar Sefcovic reist zu Verhandlungen nach Peking
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt
      EUR Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten

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(AWP)