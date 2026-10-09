Termine Unternehmen
      AUT OMV Q3 Trading Update
      DNK Tryg Q3-Zahlen
      USA Delta Air Lines Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Baupreise für Wohngebäude, August 2026
      DEU Inlandstourismus August 2026
      DEU Insolvenzen Juli 2026
      ITA Industrieproduktion 8/26
      USA Universität of Michigan Index 10/26 
      DEU Verhandlung gegen Meta wegen Schadensersatz durch das sogenannte 
          «Scraping», bei dem auf Facebook persönliche Nutzerdaten abgegriffen wurden
      NOR Bekanntgabe des Friedensnobelpreises
      EUR/CHN EU-Handelskommissar Sefcovic spricht mit China über Handelsstreit
      LUX Treffen der EU-Finanzminister

- Hinweis
      KOR Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)