Termine Unternehmen
      JPN Mazda Motor Corp Q2-Zahlen
      ITA Unicredit Q3-Zahlen
      DEU Hannover Rück Q3-Zahlen
      USA KKR & Co Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Im- und Exporte 9/26
      DEU Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/26
      EUR Sentix-Investorvertrauen 11/26
      USA Supreme Court der USA tagt, Washington
      BEL Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
      BEL Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
      TUR UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
      DEU SZ Wirtschaftsgipfel u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil 
          , 
          Bundesforschungsministerin Dorothee Bär  
          und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger , Berlin
      FRA Aussenminister-Treffen der G7 in Frankreich, Marseille

- Hinweis
      SGP Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)