Termine Unternehmen
      GBR Associated British Foods, Q4 Trading Update
      ITA Intesa Sanpaolo 
      USA Adobe Q3-Zahlen
      USA Macy's Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 8/26 
      ESP Industrieproduktion 7/26
      ESP Industrieproduktion 7/26
      ITA Industrieproduktion 7/26
      EUR EZB Zinsentscheid 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Erzeugerpreise 8/26
      USA Wiederverkäufe Häuser 8/26
      USA Lagerbestände Grosshandel 7/26 
      USA Grosshandelsumsatz 7/26
      USA EIA-Ölbericht 
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(AWP)