Termine Unternehmen
      DEU TAG Immobilien Q3-Zahlen 
      DEU K+S K+S, Q3-Zahlen
      ITA Telecom Italia Q3-Zahlen 
      DEU Henkel Q3-Zahlen 
      DEU Infineon Jahreszahlen 
      DEU Uniper 9Monatszahlenn 
      DEU Porsche SE Q3-Zahlen
      GBR Vodafone Halbjahreszahlen
      JPN Suzuki Motor Corp Q2-Zahlen
      JPN SoftBank Group Corp Q2-Zahlen
      NOR DNB Capital Markets Day
      GBR Marks and Spencer Group PLC Capital Markets Day
      ITA Banca Generali Spa Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      USA ADP Arbeitslosenzahlen 
      USA Verbraucherpreise 10/26
      USA Realeinkommen 10/26
      CHN Handelsbilanz 10/26
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Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

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(AWP)