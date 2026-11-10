Termine Unternehmen DEU TAG Immobilien Q3-Zahlen DEU K+S K+S, Q3-Zahlen ITA Telecom Italia Q3-Zahlen DEU Henkel Q3-Zahlen DEU Infineon Jahreszahlen DEU Uniper 9Monatszahlenn DEU Porsche SE Q3-Zahlen GBR Vodafone Halbjahreszahlen JPN Suzuki Motor Corp Q2-Zahlen JPN SoftBank Group Corp Q2-Zahlen NOR DNB Capital Markets Day GBR Marks and Spencer Group PLC Capital Markets Day ITA Banca Generali Spa Q3-Zahlen Termine Konjunktur USA ADP Arbeitslosenzahlen USA Verbraucherpreise 10/26 USA Realeinkommen 10/26 CHN Handelsbilanz 10/26 -
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