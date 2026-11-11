Termine Unternehmen LUX Grand City Properties Q3-Zahlen DEU E.ON Q3-Zahlen DEU Siemens Energy Jahreszahlen DEU Brenntag Q3-Zahlen DEU Bilfinger Q3-Zahlen NLD ABN Amro Q3-Zahlen NLD ABN AMRO Group N.V. Q3-Zahlen AUT voestalpine AG Q2-Zahlen DNK Vestas Q3-Zahlen DNK Royal Unibrew A/S Q3-Zahlen JPN Nissan Motor Halbjahreszahlen BGR Shelly Q3-Zahlen Analystencall Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 DEU Verbraucherpreise 10/26 ITA Industrieproduktion 9/26 RUS Handelsbilanz 9/26 DEU Jahresgutachten Wirtschaftsweise 2026/27 TUR Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya DEU Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2026, Berlin DEU Abschluss SZ Wirtschaftsgipfel, Berlin DEU Chinesische Handelskammer in Deutschland legt Stimmungsbericht vor USA Kein US-Anleihehandel wegen Feiertag.

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.