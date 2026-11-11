Termine Unternehmen
      LUX Grand City Properties Q3-Zahlen
      DEU E.ON Q3-Zahlen 
      DEU Siemens Energy Jahreszahlen 
      DEU Brenntag Q3-Zahlen 
      DEU Bilfinger Q3-Zahlen 
      NLD ABN Amro Q3-Zahlen
      NLD ABN AMRO Group N.V. Q3-Zahlen
      AUT voestalpine AG Q2-Zahlen
      DNK Vestas Q3-Zahlen
      DNK Royal Unibrew A/S Q3-Zahlen
      JPN Nissan Motor Halbjahreszahlen
      BGR Shelly Q3-Zahlen Analystencall

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 
      DEU Verbraucherpreise 10/26 
      ITA Industrieproduktion 9/26
      RUS Handelsbilanz 9/26
      DEU Jahresgutachten Wirtschaftsweise 2026/27
      TUR Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz 
          COP31 in der Türkei, Antalya
      DEU Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2026, Berlin
      DEU Abschluss SZ Wirtschaftsgipfel, Berlin
      DEU Chinesische Handelskammer in Deutschland legt Stimmungsbericht vor
      USA Kein US-Anleihehandel wegen Feiertag.

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(AWP)